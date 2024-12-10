10 декабря 2024, 12:15

OpenAI випустив ШІ Sora, яка перетворює текст у відео

Тепер можна міксувати ролики, перетворювати будь-які фото на відео та об'єднувати кілька промптів у довгий відеоряд. Використовувати Sora зможуть передплатники ChatGPT Plus і Pro.


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