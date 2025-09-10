GIGABYTE M27QS - ігровий монітор з частотою 180 Гц та інтегрованим Google TV

10 сентября 2025, 19:45

У сучасному світі ігрові монітори перестали бути просто екранами для відображення зображення.

Вони стають повноцінними мультимедійними центрами, поєднуючи передові технології візуалізації, смарт-можливості та широкий набір інструментів для геймерів. Яскравим підтвердженням цього тренду є новинка від компанії GIGABYTE — ігровий монітор M27QS.

Цей 27-дюймовий дисплей обіцяє стати універсальним рішенням як для кіберспортсменів, так і для тих, хто шукає багатофункціональний пристрій для роботи, перегляду мультимедіа та ігор.



M27QS вирізняється сучасним мінімалістичним дизайном із тонкими рамками, що робить його зручним для багатомоніторних конфігурацій. GIGABYTE використала металеву підставку з ультратонкою базою (2 мм), яка забезпечує стійкість і водночас не займає багато місця на столі.

Ергономіка також не залишилась поза увагою:

- регулювання висоти в діапазоні 130 мм;

- нахил від -5° до +21°;

- оптимізований механізм кріплення, що дозволяє швидко змінювати положення монітора.

Отже, пристрій підходить як для тривалих ігрових сесій, так і для щоденної роботи з документами чи мультимедіа.

Основою M27QS є 27-дюймова IPS-панель із роздільною здатністю QHD (2560×1440 пікселів). Це ідеальний компроміс між деталізацією та продуктивністю, адже 2K роздільна здатність дозволяє отримати чітке зображення без надмірного навантаження на відеокарту, як у випадку з 4K.

Ключові параметри дисплея:

- Частота оновлення: 180 Гц — плавність у швидких іграх без розривів кадрів.

- Час відгуку: 1 мс (GTG) — завдяки SuperSpeed IPS технології.

- Кольорове охоплення: 90% DCI-P3 та 99% sRGB — підходить як для геймерів, так і для контент-мейкерів.

- Підтримка 1,07 млрд кольорів — реалістичні градієнти без «сходинок».

- Сумісність із NVIDIA G-Sync — відсутність розривів та «статерів».

Для геймерів це означає неймовірну плавність та швидкість реакції, а для дизайнерів і фотографів — точну передачу кольорів.

Головна особливість M27QS, яка вирізняє його серед конкурентів, — інтеграція Google TV™. Це перетворює ігровий монітор на повноцінний розважальний центр.

Основні можливості:

- Доступ до понад 400 000 фільмів і серіалів у 10 000+ додатках.

- Персоналізовані рекомендації на основі історії переглядів.

- Єдиний список відтворення (Watchlist), який синхронізується між монітором, смартфоном, ноутбуком і навіть браузером.

- Голосове керування через Google Assistant — від пошуку фільмів до перевірки погоди.

- Підтримка профілів для різних користувачів у родині.

- Тобто навіть без підключення ПК чи консолі монітор може стати мультимедійним хабом у вітальні.



M27QS отримав цілий набір «тактичних» функцій, які забезпечують конкурентну перевагу у відеоіграх. Black Equalizer — підсвічує темні ділянки сцени, дозволяючи побачити ворога в тіні. PRT (Moving Picture Response Time) — зменшує розмиття руху, що важливо в динамічних шутерах.

Overdrive — дозволяє регулювати швидкість відгуку залежно від жанру гри. Crosshair Overlay — віртуальний приціл для точнішої стрільби у шутерах.

Ці функції роблять монітор особливо привабливим для кіберспортсменів, де кожна мілісекунда має значення.

GIGABYTE реалізувала низку функцій, які роблять M27QS універсальним інструментом для роботи й навчання:

Multi-View — одночасне відображення двох джерел (наприклад, ноутбука через HDMI та смартфона бездротовим способом).

Wireless Display — миттєва трансляція контенту зі смартфонів і планшетів.

Cross Control (Reverse Control) — можливість підключити клавіатуру та мишу безпосередньо до монітора й керувати іншими пристроями.

Такі можливості особливо зручні для тих, хто часто перемикається між кількома системами.

Турбота про здоров’я: комфорт при довгій роботі



Таким чином, новинка націлена не лише на геймерів, а й на користувачів, які шукають універсальний дисплей для дому чи офісу.

GIGABYTE M27QS — це яскравий приклад того, як сучасний ігровий монітор може стати багатофункціональним пристроєм. Поєднання QHD-роздільної здатності, 180 Гц, 1 мс відгуку, широкого колірного охоплення та Google TV робить його одним із найбільш універсальних рішень на ринку.

Новинка підійде геймерам, стрімерам, професіоналам у сфері контенту та навіть сім’ям, які шукають мультимедійний хаб для спільного користування.