Кращі ігрові автомати в онлайн казино

15 февраля 2023, 11:10

Майже в кожному сучасному онлайн-казино можна ознайомитись з топ-іграми. В такі списки потрапляють ігрові автомати https://free-igrovi-avtomaty.com.ua/, що користуються найбільшою популярністю серед гравців. Основними критеріями формування є:

кількість користувачів, що зіграли в автомат за встановлений проміжок часу;

загальна сума грошей, вкладена у слот усіма гравцями за цей же період;

винятки (слот не війде у Топ, якщо мегасума вкладена лише одним гравцем).

Сукупність перелічених факторів дозволяє спеціалістам складати актуальні списки найкращих автоматів. В свою чергу гравці можуть використовувати Топ для отримання власної вигоди.

Специфіка формування кожного топа має свої відмінності. Причому власники казино не розголошують алгоритми складання таких списків. Можна визначити лише загальні положення, які схожі для переважної більшості ігрових клубів. За основу беруться точні статистичні показники, а не власні уподобання відповідальних осіб.

Статистика постає у співвідношенні числа гравців та їхніх вкладень у гру. Наприклад:

• 1000 користувачів загалом вклали в слот №1 10000 гривень.• 500 гравців витратили таку ж суму на гру у автоматі №2.• Якщо пріоритетним є число гравців, вище опиниться слот №1.• Якщо перевагу віддають середній сумі витрат — слот №2.

Підкреслимо, що це лише зразок. Точну інформацію можна отримати лише, звернувшись до консультантів. Причому в більшості випадків навіть сапорт не володіє такими даними.

Списки найпопулярніших ігрових автоматів можуть бути використані з максимальною користю. В іграх, в які вкладено більше коштів, гравці мають більше шансів на успіх. Причому перевага в даному випадку надається слотам з найвищим RTP (показником теоретичного повернення) та низькою або середньою волатильністю.

При використанні списку найкращих автоматів з метою отримання виграшу рекомендуэться користуватись додатковими джерелами. Мова йде про поточні виграші (наприклад, бігуча строка). Справа у тому, що генератор випадкових чисел розподіляє вкладені у слот гроші рандомно. Отже якщо ви бачите, що хтось вже зірвав куш в обраному автоматі, можливо, є сенс змінити вибір.