Zabka тестує автомати з продажу пива

14 сентября 2023, 11:45

Zabka, найбільша в Європі мережа автономних магазинів, тестує новий продукт – автомати з продажу пива. Компанія наголошує, що всі дії відповідають законодавству.



Раніше Zabka тестувала робота для приготування хот-догів, і це рішення виявилося успішним. У випадку з пивом все відбувається відповідно до законів про продаж алкоголю в Польщі, зокрема з попередньою перевіркою клієнта на трезвість і вік.