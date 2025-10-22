ГлавнаяНовости
22 октября 2025, 10:45

На вокзалі у Львові з’явилися жовті квиткомати

Ці автомати призначені для продажу туристичних карток ЛеоКарт, а також їх поповнення та купівлі абонементів.


