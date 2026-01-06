Немецкая разведка годами тайно прослушивала разговоры Обамы — Die Zeit

6 января 2026, 9:45

По данным издания, немецкая разведка (BND) регулярно прослушивала телефонные разговоры тогдашнего президента США Барака Обамы на борту президентского самолета Air Force One.

Это было возможно благодаря уязвимости шифрования связи на борту. Технические системы Air Force One использовали частоты, которые были известны немецкой разведке. По словам источников, эти частоты регулярно, хотя и не постоянно, были под контролем BND.



Источники рассказали, что стенограммы перехваченных разговоров Обамы хранили в отдельной папке только в одном экземпляре. Доступ к ней имели только отдельные представители руководства BND. После ознакомления транскрипты подлежали уничтожению. Информацию обобщали в аналитических оценках позиции США, ее в том числе передавали в офис канцлера.



Die Zeit отметило, что неизвестно, когда именно начали прослушивание Обамы и сколько оно длилось. Известно, что прекратилось только в 2014 году.