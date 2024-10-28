ViewSonic анонсувала нові ігрові проєктори - X1-4K Pro та X2-4K Pro

28 октября 2024, 14:09

Ці проєктори створені для покращення ігрового досвіду на консолях, забезпечуючи зображення з роздільною здатністю QHD (1440p) та надшвидкою частотою оновлення 120 Гц, що гарантує надзвичайно плавний ігровий процес і деталізовану графіку на екрані понад 100 дюймів. На додаток до візуальної якості у форматі 4K UHD, вбудовані динаміки Harman Kardon забезпечують звук кінематографічного рівня, а інтегрована система Google TV надає доступ до широкого спектра потокових сервісів, створюючи справжній занурюючий досвід домашніх розваг.

Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro виводять занурення в ігровий процес на безпрецедентний рівень. Ці моделі пропонують роздільну здатність QHD (1440p) з частотою 120 Гц, забезпечуючи неймовірно плавний ігровий процес із чітким зображенням на екрані понад 100 дюймів. Наднизька затримка введення 4,2 мс та частота оновлення 240 Гц (при роздільній здатності 1080p) дозволяють геймерам у змагальних іграх повністю зануритися в дію, отримуючи неймовірну точність та швидкість реакції.



Завдяки 0,65-дюймовому чипу DMD з високим коефіцієнтом контрастності проєктори передають темні сцени з винятковою чіткістю та глибиною, дозволяючи користувачам насолоджуватися кожною деталлю. Вбудовані динаміки Harman Kardon доповнюють зображення звуком кінематографічної якості, перетворюючи кожну ігрову сесію на кінематографічну подію.

Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro легко поєднують ігри та розваги, виступаючи в ролі багатофункціональних центрів домашніх розваг. Завдяки вбудованій системі Google TV користувачі отримують прямий доступ до популярних потокових сервісів, таких як Netflix, YouTube та Disney+, без необхідності додаткових пристроїв. Користувачі можуть насолоджуватися улюбленим контентом у приголомшливій роздільній здатності 4K UHD із підтримкою HDR, що забезпечує кришталево чисте та динамічне зображення. Додаткові можливості надає підтримка HDMI eARC, що дозволяє інтегрувати зовнішні аудіосистеми для створення захоплюючого аудіовізуального середовища, ідеального як для перегляду кіно, так і для ігор.



Проєктори X1-4K Pro та X2-4K Pro легко встановлюються і перетворюють будь-який простір на сучасну ігрову або домашню кінозону. Проєктор X1-4K Pro оснащений вертикальним зсувом об'єктива, що дозволяє легко регулювати вертикальне положення зображення без необхідності переміщувати сам проєктор, що особливо зручно для адаптації до існуючого інтер’єру. Короткофокусний X2-4K Pro ідеально підходить для компактних приміщень, забезпечуючи проєкцію зображення діагоналлю 100 дюймів з відстані всього 1,5 метра. Обидві моделі оснащені функцією корекції трапецієподібних викривлень по горизонталі і вертикалі, а також чотирикутною регуляцією для точного налаштування зображення, що гарантує ідеально рівні проєкції навіть при встановленні збоку.

Наявність продукту та ціни можуть варіюватися залежно від країни. Обидва проєктори очікуються в Азії в листопаді, а в Європі — у січні 2025 року.