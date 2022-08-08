Новые LED-проекторы ViewSonic X1 и X2

8 августа 2022, 12:45

Корпорация ViewSonic объявляет о выпуске новых светодиодных проекторов высокой яркости X1 и X2 для любителей домашних кинотеатров.

Эти проекторы предлагают возможность мгновенного включения и широкое разнообразие вариантов установки. Новейшая LED-технология 3-го поколения обеспечивает более яркое и насыщенное изображение и срок службы 30 000 часов. Встроенные динамики Harman Kardon делают эти проекторы идеальным решением для домашнего просмотра фильмов и спортивных соревнований в реальном времени, а также для видеоигр.

Новейшие светодиодные проекторы X1 и X2 предназначены для всех типов домашних развлекательных пространств. В гостиной или домашнем кинозале для оптимального использования пространства можно установить модель X1 с креплением к потолку, а для менее просторных помещений подойдет короткофокусный проектор X2, который может быть установлен на столе и способен проецировать изображение на 100-дюймовый экран с расстояния всего 1,53 м.Кроме того, модель X1 оборудована рукояткой для регулировки сдвига объектива, с помощью которой пользователи смогут регулировать изображение по вертикали без перемещения проектора. К тому же наличие оптического зума 1,3 расширяет выбор вариантов установки проектора на потолок. Пользователи могут варьировать место установки проектора в значительных пределах и добиться широкоформатного изображения, которому не будут мешать элементы дизайна интерьера, например подвесные светильники или опорные балки.Помимо перечисленных функций, оба проектора обладают яркостью 3100 люменов и широким охватом цветового пространства 125 % Rec. 709 и обеспечивают яркое и реалистичное изображение в разрешении Full HD даже при внешней засветке. Эти решения для визуального представления информации в сочетании с качественным звуком благодаря парным динамикам Harman Kardon в самом деле позволяют создать дома пространство для развлечений с эффектом погружения.Проекторы X1 и X2 обеспечивают простую и интуитивно понятную настройку, позволяя наслаждаться кинематографическим качеством изображения и звука в комфортной домашней обстановке. Оба проектора имеют коррекцию трапецеидального искажения по горизонтали и вертикали, выправление четырех углов и автоматическую коррекцию трапецеидального искажения, благодаря чему обеспечивается изображение идеальной формы при просмотре под любыми углами.При этом проекторы предлагают широкий выбор возможностей для развлечения — будь то отображение на экране кинофильма через встроенное подключение к Wi-Fi или подключение игровой приставки при помощи USB-C-порта.Кроме того, подключение через Bluetooth обеспечивает более гибкие возможности передачи звука. Например, пользователи могут подключить к проектору беспроводные наушники, чтобы наслаждаться мощным звуком с эффектом погружения и не беспокоить при этом тех, кто находится рядом. Также можно подключить динамики проектора к смартфону, фактически превращая их в аудиосистему и создавая новые возможности для домашних развлечений.