ViewSonic представляет новые лазерные проекторы с разрешением 4K и 1080p

17 января 2019, 9:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, анонсировала два новых лазерных проектора LS700HD и LS700-4K, расширяющих линейку отмеченных наградами проекционных решений для домашних кинотеатров.

Представила новый ультрапортативный проектор LED М+ с возможностями Wi-Fi и Bluetooth, а также LED-проекторы X Series - X10-4K и X1000-4K, совместимые с Amazon и Google Voice Control.



S700HD и LS700-4K - это лазерные проекторы, разработанные для полного погружения в процесс просмотра. Яркие и универсальные проекторы LS700HD и LS700-4K оснащены функциями, обеспечивающими их длительное использование и получение изображения большого формата при просмотре фильмов, игр, телепрограмм и других мультимедийных развлечений.



Лазерные проекторы ViewSonic LS700HD и LS700-4K оснащены функцией ориентации на 360 градусов, которая позволяет устанавливать проектор практически в любом положении, а также 1,3-кратным оптическим зумом и универсальными опциями подключения. Эти проекторы можно легко устанавливать на любой высоте - от пола до потолка - и создавать творческие инсталляции. Благодаря технологии HDMI их можно подключать к любому устройству с поддержкой HDMI и демонстрировать 3D-изображения непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray. Разнообразные опции подключения включает в себя порты HDMI 1.4a/HDCP 1.4, вход/выход VGA, USB 2.0, вход/выход аудио, композитный, RJ45 и RS232.



Сочетая лазерную технологию с разрешением 4K Ultra HD (3840x2160) и яркостью 3500 люмен, проектор ViewSonic LS700-4K предлагает превосходные возможности для домашнего кинотеатра. Он поддерживает HDR для детального воспроизведения изображений и эксклюзивную технологию SuperColor для получения более насыщенных цветов. При просмотре разнообразного контента - от фильмов и телевизионных шоу до спортивных соревнований и видеоигр – проектор обеспечивает захватывающие и увлекательные впечатления. Он позволяет создать домашний кинотеатр на большом экране практически в любой комнате, независимо от внешнего освещения. LS700-4K поставляется с интегрированной поддержкой Smart TV для удобного потокового воспроизведения телешоу и просмотра фильмов популярных контент-сервисов.



Модель ViewSonic LS700HD с собственным разрешением Full HD 1080p обладает яркостью 3500 люмен, что обеспечивает превосходное качество изображения днем ​​и ночью в любом помещении. В данном проекторе применяется новейшая технология лазерного источника, срок службы которого составляет до 20 000 часов, поэтому он позволит долго наслаждаться практически всеми видами мультимедийных развлечений. В дополнение к высокой яркости модель LS700HD оснащена технологией SuperColor для реалистичной цветопередачи. Проектор LS700HD имеет три входа для игр.



Проектор M1+ имеет встроенные премиальные динамики Harman Kardon и идеально подходит для демонстрации мультимедиа в любом месте и в любое время. Ультрапортативный проектор ViewSonic M1+ можно использовать практически в любой комнате дома или даже на улице. Мобильные профессионалы могут демонстрировать мультимедиа в поездках с помощью встроенного аккумулятора, обеспечивающего до шести часов работы. Проектор имеет 16 ГБ встроенной памяти и LED-источник, рассчитанный на 30 000 часов использования.



Компактный и легкий, проектор ViewSonic M1+ весит около 0,7 кг, что позволяет легко переносить его из комнаты в комнату, брать с собой в офис или в дорогу. Он имеет яркость 250 люмен и коэффициент контрастности 120000:1, оснащен короткофокусным объективом, который позволяет демонстрировать большие изображения в небольших помещениях. M1+ помогает легко обмениваться контентом и просматривать разнообразный мультимедийный контент, поскольку поставляется с несколькими опциями подключения, включая HDMI, USB 2.0 и USB Type C, аудиовыход. Есть также картридер MicroSD.



В проекторе M1+ используется новейшая полупроводниковая светодиодная технология, поэтому он не содержит ртути и ламп. Благодаря поддержке разрешения Full HD (1080p) M1+ также совместим с 3D (с дополнительными очками ViewSonic 3D - PGD-350). Встроенная запатентованная интеллектуальная подставка Smart Stand обеспечивает простую настройку, позволяя размещать проектор в разных положениях практически под любым углом, а также дублирует функцию крышки объектива. Когда объектив открыт, проектор автоматически включается с полной яркостью и сразу готов к использованию. Встроенная функция безопасности временно отключает объектив, если слишком близко от проектора находятся какие-то объекты.



Проекторы X Series - X10-4K и X1000-4K - совместимы с Amazon и Google Voice Control. Это проекторы на основе светодиодных технологий, завораживающие зрителя большими изображениями и великолепным звуком. Благодаря стильному дизайну, встроенным динамикам Harmon Kardon и интеллектуальным технологиям, серия X от ViewSonic предоставляет современное решение для домашних развлечений.



Данные проекторы оснащены процессорами DLP® 4K Ultra HD (3840x2160) с технологией XPR. Благодаря долговечной светодиодной технологии они обеспечивают до 30 000 часов работы. Обе модели совместимы с Amazon Alexa и Google Assistant, а также имеют встроенную поддержку Smart TV для удобного просмотра ТВ-шоу и фильмов популярных контент-сервисов. ОС предоставляет доступ к популярным приложениям магазина Android Aptoide.



X10-4K и X1000-4K обеспечивают точность цветопередачи Rec.709 и предусматривают технологию интерполяции кадров, которая уменьшает размытость изображения и увеличивает плавность воспроизведения мультимедийного контента. Благодаря поддержке HDR оба проектора могут обеспечить невероятно детальное видео, яркие цвета и высокую контрастность. Опции подключения включают порты HDMI 2.0/HDCP 2.2, USB 2.0 типа A и типа C, аудио вход/выход и RJ45.



Сочетая в себе потрясающее разрешение 4K с функциональностью интеллектуального потокового вещания и портативным дизайном, проектор ViewSonic X10-4K обеспечивает эффект домашнего кинотеатра практически в любой комнате. Благодаря легкой конструкции, удобной ручке для переноски и короткофокусному объективу, X10-4K можно переносить из комнаты в комнату, переставлять внутри помещения или выносить на улицу. Он имеет яркость 2400 люмен и предусматривает возможность подключения по Wi-Fi, позволяя пользователям получать контент любимых провайдеров, таких как Netflix и YouTube.





ViewSonic X1000-4K - это сверхкороткофокусный LED-проектор, который можно размещать на расстоянии нескольких дюймов от экрана или стены и проецировать изображение размером до 100 дюймов. Он имеет яркость 2200 люмен, моторизованную фокусировку и встроенный звук Harmon Kardon. Поддержка Smart TV обеспечивает потоковую передачу телевизионных шоу, фильмов и контента популярных поставщиков мультимедиа.