LED-проектор ViewSonic X1000-4K получил награду iF Design Award 2022

11 мая 2022, 13:15

ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, получил престижную награду на международном конкурсе iF Design Award 2022 за свой инновационный ультракороткофокусный светодиодный проектор X1000-4K со звуковой панелью.

Этот проектор, выбранный из более 10 000 продуктов со всего мира, заслужил признание за продвинутые аудиовизуальные возможности и минималистичную дизайнерскую конструкцию.



X1000-4K является новым представителем линейки LED-проекторов ViewSonic, уже ни раз получавшей признание iF Design Award. Ранее компания получала высокие оценки в 2018 году за свой портативный LED-проектор M1, в 2019 году за интеллектуальный LED-проектор X10-4K, X11-4K и в 2020 году за миниатюрный карманный LED-проектор M1.



Проектор X1000-4K является элегантным решением для домашних кинотеатров: эстетичный и одновременно минималистический элемент интерьера, идеально вписывающийся в любое помещение. По итогам конкурса iF Design Award была особо отмечена конструкция, объединяющая проектор и звуковую панель в единое устройство, которое вносит в дизайн интерьера хай-тек элементы, чьи комбинированные геометрические формы и продуманные детали обеспечивают взаимодействие жилого пространства и устройства.



Проектор обладает качеством изображения в формате 4K UHD и ультракоротким фокусом (0,25 м), который обеспечивает экран размером 100 дюймов с расстояния всего лишь 38 см. Он также имеет встроенную звуковую панель Harman Kardon мощностью 40 Вт, обеспечивающую эффект звукового присутствия.