11 мая 2022, 13:15

LED-проектор ViewSonic X1000-4K получил награду iF Design Award 2022

ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, получил престижную награду на международном конкурсе iF Design Award 2022 за свой инновационный ультракороткофокусный светодиодный проектор X1000-4K со звуковой панелью.

 

Этот проектор, выбранный из более 10 000 продуктов со всего мира, заслужил признание за продвинутые аудиовизуальные возможности и минималистичную дизайнерскую конструкцию.

X1000-4K является новым представителем линейки LED-проекторов ViewSonic, уже ни раз получавшей признание iF Design Award. Ранее компания получала высокие оценки в 2018 году за свой портативный LED-проектор M1, в 2019 году за интеллектуальный LED-проектор X10-4K, X11-4K и в 2020 году за миниатюрный карманный LED-проектор M1.

Проектор X1000-4K является элегантным решением для домашних кинотеатров: эстетичный и одновременно минималистический элемент интерьера, идеально вписывающийся в любое помещение. По итогам конкурса iF Design Award была особо отмечена конструкция, объединяющая проектор и звуковую панель в единое устройство, которое вносит в дизайн интерьера хай-тек элементы, чьи комбинированные геометрические формы и продуманные детали обеспечивают взаимодействие жилого пространства и устройства.

Проектор обладает качеством изображения в формате 4K UHD и ультракоротким фокусом (0,25 м), который обеспечивает экран размером 100 дюймов с расстояния всего лишь 38 см. Он также имеет встроенную звуковую панель Harman Kardon мощностью 40 Вт, обеспечивающую эффект звукового присутствия.


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