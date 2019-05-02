ViewSonic анонсировала новые безламповые 4K UHD проекторы X Series для дома

2 мая 2019, 10:15

Корпорация ViewSonic расширяет границы в мире сверхпортативных LED-кинопроекторов.

В новую эру безламповых "умных" систем для домашнего кинотеатра (Lamp Free Smart Theater) проекторы X Series - это переосмысление границ возможностей домашних развлечений с использованием устройств данного класса.



ViewSonic® X10-4K - первый короткофокусный 4K UHD проектор для "умного" кинотеатра, позволяющий показывать изображение в любом месте и в любое время. В проекторе X10-4K применяется второе поколение безртутных светодиодов, обеспечивающих продолжительный срок службы, встроенные стерео динамики Harmon Kardon, также поддерживаются интеллектуальные функции беспроводной коммуникации Miracast и Bluetooth и технологии голосового управления Alexa и Google Assistant. Интерфейс Smart TV предоставит по вашему выбору доступ к популярным приложениям и потоковой передаче контента. Яркий и стильный дизайн проектора X10-4K отмечен очередной почетной наградой iF Design Award.



В основе проектора ViewSonic X10-4K - процессор DLP 4K Ultra HD (3840 x 2160) с технологией XPR. Проектор поддерживает воспроизведение контента HDR10, обеспечивая видеоизображение с невероятным уровнем детализации, высокой контрастностью и живыми, реалистичными цветами. А благодаря использованию запатентованной технологии ViewSonic Cinema SuperColor+, обеспечивающей на 125% более высокую точность цветопередачи Rec.709 и технологии Frame Interpolation, уменьшающей размытость при движении, зрители смогут насладиться плавным воспроизведением даже самого динамичного мультимедийного контента.



Второе поколение безртутной LED-технологии обеспечивает 30 000 часов работы с сохранением безупречного качества изображения. Благодаря встроенным функциям автофокусировки и автоматической коррекции трапецеидальных искажений картинка также будет сохранять правильные пропорции при проецировании под любым углом. Кроме того, проектор X10-4K предусматривает широкий спектр возможностей подключения, включая порты HDMI 2.0/HDCP 2.2, USB 3.0 Type-A, Type-C, аудио вход/выход и RJ45.



Небольшой вес проектора, удобная ручка для переноски и наличие короткофокусного объектива позволяют удобно перемещать модель X10-4K из комнаты в комнату или выносить из помещения на улицу. Кроме того, проектор обладает яркостью 2400 лм, и может выполнять роль динамика с поддержкой Bluetooth, а благодаря возможности подключения по Wi-Fi пользователи могут смотреть контент предпочитаемых ими онлайн-сервисов, таких как YouTube. При компактных размерах проектор X10-4K дает большое, широкоформатное изображение.



«Новый безламповый проектор X10-4K UHD обеспечивает впечатляющее изображение и наделен интеллектуальными функциями поддержки мультимедийного контента. Благодаря 4K картинке, возможностью потокового вещания, портативный проектор X10-4K позволяет получить "театральные" впечатления практически в любом помещении. Корпорация ViewSonic предоставляет пользователям невероятные и действительно захватывающие визуальные и аудио возможности», - отметил Адамс Ли (Adams Lee), президент ViewSonic в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.