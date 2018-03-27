ViewSonic представляет портативный LED-проектор M1

27 марта 2018, 12:45

Корпорация ViewSonic представляет ультрапортативный короткофокусный LED-проектор M1, ставший обладателем премии iF Design Award 2018 - одной из самых известных в мире наград в области дизайна.

ViewSonic M1 со стильной, интуитивно понятной конструкцией обеспечит яркие и захватывающие впечатления от просмотра и подойдет для всех видов развлечений."С выпуском M1 компания ViewSonic расширит продуктовую линейку отличным портативным проектором для всех пользователей, - отметил Александр Фролов, продакт-менеджер представительства ViewSonic в странах СНГ. - Мы видим, что объемы видео трафика в сети Итернет растут очень быстро. Чтобы предоставить нашим клиентам возможности удобного просмотра любого, в том числе и онлайн видео, на большом экране в любое время и в любом месте, мы запускаем в продажу новый ультрапортативный проектор, который позволит вам совместно работать с контентом или использовать этот высококачественный портативный проектор для развлечений".Проектор M1 имеет стильный, акустически продуманный портативный корпус, созданный специально для просмотра кино на самом высоком уровне. Встроенная смарт-подставка обеспечивает простую установку проектора и возможность поворота на 360 градусов, что упрощает проецирование на любой стене или потолке и устраняет необходимость регулирования высоты. Подставка проектора также защищает объектив, когда он не используется; если объектив открыт, M1 автоматически включается с полной яркостью для мгновенного использования. В проекторе ViewSonic M1 также тщательно учтены вопросы безопасности пользователя - функция защиты глаз автоматически отключает луч проектора при обнаружении объектов, находящихся слишком близко к объективу.Портативный кинопроектор ViewSonic M1 обеспечивает качественное воспроизведение развлекательного или иного контента практически в любом окружении. Оснащенный двумя встроенными динамиками Harman/Kardon, M1 обладает чистым, насыщенным, объемным звуком, чтобы вы и ваши гости могли наслаждаться просмотром фильмов или прослушиванием музыкальных клипов. Варианты подключения на M1 универсальны и включают в себя USB Type C, USB 2.0, HDMI, аудиовыход и устройство чтения карт MicroSD, что делает данное устройство отличным универсальным решением для совместного использования и просмотра разнообразного мультимедийного контента.ViewSonic M1 весит менее килограмма, и его компактный органичный дизайн позволяет легко переносить проектор из комнаты в комнату или брать с собой в поездку. Встроенная батарея этого портативного устройства непрерывной эксплуатации проектора. Кроме того, M1 спроектирован как короткофокусный проектор, который позволяет получать 100-дюймовые изображения с расстояния всего 2,6 метра от поверхности экрана, поэтому данное устройство - идеальный выбор для проецирования больших изображений в небольших пространствах.