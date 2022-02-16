Epson представила флагманский домашний проектор Pro Cinema LS12000

16 февраля 2022, 10:45

Компания Epson анонсировала свой флагманский проектор для домашних кинотеатров — модель Pro Cinema LS12000 4K PRO-UHD, в которой используется лазерный источник света.



Новинка выполнена по фирменной технологии Epson 3LCD. Формируется изображение с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Размер картинки варьируется от 50 до 300 дюймов по диагонали. Устройство обеспечивает яркость до 2700 люмен и контрастность 2 500 000:1.

Применён высокопроизводительный процессор Epson ZX. Реализована поддержка HDR, HDR10+ и HLG (Hybrid Log Gamma). Заявленный срок службы источника света — 20 тыс. часов.



Проектор оборудован двумя интерфейсами HDMI 2.1 (HDCP 2.3), портами USB Type-A и Mini USB, разъёмом RJ45 для подключения сетевого Ethernet-кабеля и последовательным портом.

Отмечается, что новинка отлично подходит для 4К-игр с кадровой частотой 120 fps. Задержка ввода составляет менее 20 мс. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 5000 долларов США.

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