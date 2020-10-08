В первой половине 2020 продажи светодиодных проекторов ViewSonic выросли 30%

8 октября 2020, 14:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о 30 %-м росте продаж проекторов в первой половине 2020 года.

Это стало очередным рекордом, поставленным компанией ViewSonic в сфере продаж светодиодных проекторов. Компания ViewSonic вышла в данный сегмент рынка в 2017 году. За три года компании удалось войти в тройку мировых лидеров по производству светодиодных проекторов. В 2019 году ViewSonic оказалась в топ-5 наиболее динамично развивающихся компаний на мировом рынке проекторов. Показатели продаж продолжили расти в первой половине 2020 года, увеличившись ещё на 30 %.



Успех светодиодных проекторов ViewSonic связан с поиском компанией инновационных решений в области разработки и совершенствования технологий. Компания ViewSonic начала заниматься созданием светодиодных проекторов три года назад, когда имеющиеся технологии уже достигли серьёзного уровня, чтобы предоставить пользователям ещё более практичный и многофункциональный продукт. Появление проектора ViewSonic М1 продемонстрировало, как в одном портативном устройстве сочетаются и звуковые, и визуальные эффекты высокого качества. Сегодня ViewSonic предлагает полную линейку светодиодных интеллектуальных проекторов, имеющих широкую область применения, включая флагманскую серию X для домашних развлечений с расширенными интеллектуальными функциями и портативную серию М для тех, кто не любит сидеть на месте.



Для мобильных пользователей ViewSonic выпустил лёгкий карманный кинопроектор M1 mini Plus весом всего 300 граммов. Светодиодные смарт-проекторы ViewSonic — это устройства, объединяющие в себе новейшие аудиовизуальные технологии с комплексным интеллектуальным функционалом и способные подключаться к мобильным устройствам, домашним сетям и контент-сервисам для повсеместного и беспрепятственного использования. Получить яркие впечатления помогают четыре основные характеристики светодиодных решений ViewSonic: совершенство аудиовизуальных впечатлений, интеллектуальные функциональные возможности, дизайн, ориентированный на пользователя, и экологичность.



Интеллектуальные светодиодные проекторы ViewSonic обеспечивают реалистичные цвета благодаря фирменной технологии Cinema SuperColor+™ с 125 % расширенной цветовой гаммы Rec. 709 и качественно новым уровнем яркости, используя лучшую в отрасли светодиодную технологию второго поколения. Помимо потрясающего качества изображения, пользователи могут насладиться и звуком: все интеллектуальные светодиодные проекторы ViewSonic оснащены специально разработанными колонками Harman Kardon/JBL премиум-класса. От внешнего вида до настроек звука: каждая модель обладает своими индивидуальными характеристиками, чтобы оптимально соответствовать потребностям пользователя.



Интеллектуальные возможности включают в себя беспроводную передачу контента с устройств пользователей через 5G и Wi-Fi, а также интуитивно понятное сенсорное управление посредством мобильных устройств в качестве альтернативного пульта дистанционного управления. Подключение через Bluetooth позволяет воспроизводить аудиофайлы с мобильных устройств через динамики проектора Harman Kardon или же подключаться к внешним наушникам Bluetooth и погружаться в происходящее на большом экране. Удобное голосовое управление при помощи Amazon Alexa или Google Assistant, а также соединение через USB Type-C открывают новые увлекательные возможности для стриминга при трансляции прямо с телефонов, планшетов или игровых консолей.



ViewSonic уделяет особое внимание дизайну проекторов, чтобы предложить пользователям идеальное сочетание формы и содержания. В течение трёх лет (с 2018 по 2020 гг.) ViewSonic выигрывала награды от iF Design Awards.



Интеллектуальные светодиодные проекторы ViewSonic экологичнее проекторов других типов, поскольку они не содержат токсичной ртути, которая обычно присутствует в ламповых устройствах, и потребляют меньше электроэнергии при высокой производительности. Кроме того, светодиоды являются более долговечным источником света, чем лампы. Срок их службы достигает 30 000 часов, что снижает общие траты пользователей за электричество.