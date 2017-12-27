ViewSonic представляет обновленную серию проекторов Full HD - PG705HD и PG800HD

27 декабря 2017, 9:15

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, представляет обновленную линейку цифровых проекторов серии PG.Разработанные для корпоративных и образовательных приложений, новые проекторы с яркостью 5000 и 4000 люмен соответственно позволяют получать яркиеизображения даже в помещених с высоким уровнем освещения. Кроме того, срок службы лампы PG705HD в эко-режиме увеличен до 15 000 часов, что ведет к снижению совокупной стоимости владения и обеспечивает высокую энергоэффективность решения. Это, несомненно, оценят компании и учреждения, часто использующие проекторы.Новые проекторы поддерживает также удобные технологии сетевого управления Crestron, AMX, PJ Link и Extron, с помощью которых администраторы осуществляют удаленный мониторинг и регулирование (до 256 проекторов в одной IP-сети). Улучшенная система мониторинга в реальном времени отправляет сведения о состоянии проектора (электропитание, срок службы лампы и местоположение устройства). Эти технологии способствуют дополнительному увеличению эффективности использования проекторов.«Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PG, которые устанавливают новые стандарты, предлагая разрешение 1080p, высокую яркость и увеличенный ресурс лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. – Эти проекторы можно размещать в недостаточно затемненных помещениях, на среднем (4-7 метров) расстоянии от экрана. Проецируемое изображение при этом сохраняет необходимую яркость и контрастность, его качество всегда остается высоким, независимо от условий внешней освещенности».Проектор ViewSonic PG705HD с яркостью до 4000 ANSI люмен и высоким коэффициентом контрастности 22 000:1 способен проецировать реалистичные и глубокие изображения даже в условиях высокой общей освещенности. Энергоэффективный режим SuperEco снижает энергопотребление и увеличивает срок службы лампы до 15 000 часов, тем самым снижая расходы, связанные с заменой лампы и техническим обслуживанием. DLP-проектор имеет два входа HDMI, поэтому к нему можно подключить сразу несколько ноутбуков и мобильных устройств, чтобы оперативно проецировать разнообразный контент в высоком разрешении. Встроенный блок питания позволяет заряжать подключенные USB-устройства. Порт HDMI проектора PG705HD дает возможность проецировать 3D-контент непосредственно с 3D-проигрывателей Blu-Ray или устройств с поддержкой HDMI, таких как ноутбуки, планшеты и медиаплееры. Технология SuperColor позволяет воспроизводить расширенный цветовой диапазон. В результате зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете, и в темноте.Проектор ViewSonic PG800HD с яркостью 5000 лм представляет собой инсталляционный проектор для больших помещений с ярким освещением, таких как конференц-залы, классы и другие большие общественные места проведения мероприятий. Благодаря своей конструкции эта модель обладает высокой адаптивностью и простотой установки, легко приспосабливается под сложные места установки.В скрытом отсеке под порты PortAll можно разместить дополнительные адаптеры HD-BaseT или беспроводной связи для проецирования разнообразного контента. Другие примечательные функции, включая технологию SuperColor для получения реалистичных цветов, технологии SonicExpert и SonicMode для чрезвычайно чистого звука, позволяют данной модели обеспечивать аудио-визуальное сопровождение профессионального уровня. Модель PG800HD спроектирована компанией ViewSonic с использованием технологии SonicExpert. Увеличенный объем динамиков, более мощный усилитель и два кубических динамика по 10 Вт вместе с эксклюзивной настройкой программного обеспечения позволяют добиться более мощного и насыщенного (глубокого) звука по сравнению с другими проекторами этого же уровня (или ценовой категории).