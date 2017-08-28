ViewSonic представляет обновленную серию проекторов PA5

28 августа 2017, 14:45

Корпорация ViewSonic представляет обновленную линейку цифровых проекторов серии PA5.

Разработанные для корпоративных и образовательных приложений, новые проекторы яркостью до 3600 люмен, позволяют получать яркие изображения в любой среде, включая помещения с высоким уровнем освещения. Кроме того, срок службы лампы увеличен в среднем до 15 000 часов, что ведет к снижению совокупной стоимости владения и обеспечивает высокую энергоэффективность решения.



«Мы начинаем продажу проекторов ViewSonic серии PA5, которые устанавливают новые стандарты, обеспечивая более высокую яркость и длительный срок службы лампы, - отметил Александр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в странах СНГ. - Благодаря применению самых передовых технологий, модели из серии PA5 – отличный выбор для проецирования на большой экран в небольших помещениях. Мы рады предложить своим клиентам это надежное, экономичное и высококачественное проекционное решение для массового рынка».



Представленные проекторы серии PA5 имеют яркость от 3500 до 3600 люмен и разрешения SVGA, XGA и WXGA. Более высокая яркость в сочетании с коэффициентом контрастности 22 000:1 гарантирует, что новинки проецируют яркие и четкие изображения в любой среде, даже в хорошо освещенных помещениях. Пользователи могут выбирать режим работы лампы, чтобы продлить срок ее службы. Когда режим «Энергосбережение» включен, при отсутствии входного сигнала проектор автоматически переключится в режим Eco Mode и SuperEco. В режиме SuperEco яркость проецируемого изображения снижается до 70%, продлевая срок службы лампы в среднем до 15 000 часов. Это означает, что замена лампы происходит реже, тем самым снижаются затраты и сокращается время, затрачиваемое на обслуживание лампы проектора.



Проекторы серии PA5 используют собственную технологию ViewSonic SuperColor, которая позволяет воспроизводить более широкий цветовой диапазон, и зрители могут наслаждаться более реалистичными и точными цветами и при свете, и в темноте — качество изображения всегда остается высоким.



Кроме того, новые проекторы оснащены встроенным экранным таймером для докладчиков, который помогает управлять временем во время презентаций. При достижении определенного времени проектор подаст звуковой сигнал, помогая следить за временем презентации.

