Коммерческие дисплеи ViewSonic серии CDE20 доступны для заказа

28 апреля 2020, 10:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик продуктов для визуального представления информации, объявляет о поступлении в продажу на рынке широкоформатных коммерческих дисплеев серии CDE20.

65-, 75-, и 86-дюймовые модели CDE6520, CDE7520 и CDE8620 предназначены для использования в ходе беспроводных презентаций в образовании, переговорных комнатах или конференц-залах. При этом выступающие и организаторы не ограничены в выборе внешних устройств. Также дисплеи серии CDE20 соответствуют современным требованиям, предъявляемым корпоративными заказчиками для использования в качестве рекламного или информационного стенда. Такие решения широко применяются в торговых залах, заведениях HoReCa или транспортных узлах для навигации пассажиров.ViewSonic CDE20 — это новая серия продуктов компании в сегменте широкоформатных коммерческих дисплеев, представленная на выставке ISE 2020 и обладающая рядом конкурентных преимуществ:Дисплеи серии CDE20 обладают 4К-разрешением и тонкой рамкойМгновенная демонстрация экрана с помощью USB-C или HDMI-донглаИнтерактивный обмен информацией и файлами на одном экранеВеб-камера 120° с разрешением 1080pВ комплект поставки дисплея входит программное обеспечение vController, которое обеспечивает простоту обслуживания устройства и предлагает интуитивно понятный и дружественный интерфейс для удалённого управления дисплеем с ПК системного администратора или ноутбука. Интегрированное программное обеспечение для совместного использования экрана ViewBoard Cast позволяет передавать контент с мобильных устройств на дисплей по беспроводной или кабельной сети, обеспечивая максимальную вовлечённость аудитории и спикеров в процесс презентации.