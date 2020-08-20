Беспроводная интерактивная панель ViewSonic: новые возможности личных устройств

20 августа 2020, 10:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик решений для визуального представления информации, выпускает новейшую беспроводную презентационную панель CDE20 с разрешением 4K и тонкой рамкой.

В модель CDE20 интегрированы программные средства myViewBoard Display, ViewBoard Cast и myViewBoard Manager, которые обладают множеством функций и открывают новые возможности для передачи контента, совместной работы и управления. С новым комплексным решением участники могут быстро обмениваться информацией и повысить продуктивность совместной работы, а администраторам доступны более эффективные инструменты управления устройствами. Продукты серии CDE20 выводят практику использования личных устройств в рабочих целях (BYOD) на новый уровень и трансформируют цифровое рабочее пространство.



«Бизнес-концепция BYOD продолжает развиваться. Все чаще компании используют взаимосвязанные устройства, поэтому им нужны высококачественные решения, которые позволят организовать работу в новых условиях и создать цифровые рабочие пространства, обеспечивающие эффективное сотрудничество, — говорит Наталья Астафьева, руководитель направления коммерческих дисплеев представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — Новейшая модель подойдет для презентаций любых форматов, участники смогут без труда делиться контентом с личных устройств. Если в команде используются ноутбуки, смартфоны и планшеты, этот продукт с интуитивно понятным интерфейсом будет лучшим выбором. К тому же настраивать презентационную панель и управлять контентом можно удаленно».



Новая линейка CDE20 — это дисплеи с тонкой рамкой, которые идеально впишутся в интерьер современного офиса. Разрешение 4К обеспечивает четкость изображения и широкий угол обзора. На данный момент дисплеи представлены в нескольких размерах: 43", 55", 65", 75" и 86". Они интегрируются с большинством аудиовизуальных систем, в том числе Crestron, Extron и AMX, и обеспечивают быструю настройку и простое управление системой.



В моделях CDE20 интегрировано программное обеспечение для управления медиапроигрывателями. Они могут оснащаться встраиваемыми ПК-модулями на сертифицированной платформе Intel Unite, соответствующей спецификации OPS, и служить хранилищем динамического контента. Они поддерживают системы удаленной настройки и управления содержимым, а модуль Wi-Fi позволяет передавать данные по беспроводной сети.

Гибкое планирование рабочего времени и удаленная работа стали атрибутами современного бизнеса. С технологией myViewBoard Display передать контент со своего устройства по беспроводной сети под силу даже новичку — для этого не нужно использовать USB-ключи или устанавливать дополнительные приложения. Для того чтобы транслировать рабочий стол через myViewBoard Display нужен только браузер, идентификатор дисплея и одноразовый пароль. Делиться контентом с личного устройства стало просто, как никогда прежде!



Технология ViewBoard Cast позволяет делиться информацией и работать в команде, независимо от формата конференции — будь то потоковое вещание или работа в режиме разделенного экрана. ViewBoard Cast раскрывает потенциал BYOD-концепции, представляет новые возможности для совместной работы и делает презентации, собрания и тренинги более интерактивными.



Например, большой конференц-зал может быть оборудован центральным дисплеем для докладчика и большими дисплеями для отдельных групп слушателей. Докладчик может синхронизировать центральный дисплей с другими и передавать одно и то же изображение всем участникам встречи. Во время групповых обсуждений участники могут транслировать содержимое со своих ноутбуков или смартфонов на большие экраны. Кроме того, на презентационную панель можно одновременно выводить изображения с нескольких устройств.

myViewBoard Manager — это мощный инструмент, который позволяет в удаленном режиме управлять несколькими дисплеями, расположенными в одном или в разных помещениях. IT-администраторы могут включать, выключать и перезапускать устройства ViewSonic, в том числе CDE20, и регулировать их громкость. Теперь они могут управлять устройствами удаленно и даже выводить на экраны контент или экстренные сообщения — все это через единую панель управления. Новые беспроводные презентационные панели обладают неоспоримым преимуществом перед другими моделями: их можно объединять в группы, обновлять в удаленном режиме и устанавливать программное обеспечение на несколько групп устройств одновременно.

Администраторы могут передавать сообщения или транслировать видео на несколько дисплеев. В непредвиденных ситуациях они могут немедленно вывести на экраны экстренное сообщение.