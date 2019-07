10 июля 2019, 10:45

Корпорация ViewSonic стала партнером Google в сфере образования.

Решение ViewSonic MyViewBoard Classroom получило сертификат Google for Education, что свидетельствует об официальном участии компании в данной экосистеме и дальнейшей работе по созданию решений для этой сферы.

«Мы очень рады, что получили признание Google for Education за успехи в сфере образования. Это партнерство еще раз подтверждает наше стремление разрабатывать комплексные решения, которые обеспечивают конкретные преимущества в учебных классах и аудиториях, - подчеркивает Бонни Ченг (Bonny Cheng), президент ViewSonic Global Product Group. – Что касается будущего, то мы продолжим разрабатывать инновационные и эффективные решения для преподавателей и учащихся. Тем самым мы способствуем созданию среды, в которой применение современных технологий в классах является нормой и становится доступным большему числу людей».Получившее статус Google for Education Partner решение MyViewBoard Classroom станет элементом образовательной экосистемы, включающей в себя сертифицированных преподавателей, инструменты и технологии. Корпорация ViewSonic намерена продолжать разработку решений, которые могут помочь педагогам и школам вдохновлять молодые умы, делиться с молодежью знаниями и обучать ее практическим навыкам для работы в современной цифровой среде.myViewBoard Classroom - универсальная платформа для преподавателейmyViewBoard Classroom - это динамичная платформа, которая предоставляет преподавателям простой и удобный доступ к необходимым инструментам, заданиям, курсам и документам – все это находится в одном месте. Кроме того, они получают дополнительную возможность - открытую, независимую и безопасную цифровую доску. Наличие всего необходимого в одном месте представляет для педагогов огромную ценность, поскольку уменьшает их зависимость от использования различных платформ для обучения и оценки результатов. myViewBoard Classroom - универсальное решение для подготовки, представления материалов, участия в образовательном процессе и оценки его эффективности.Корпорация ViewSonic использует решения ориентированные на учебные заведения, которые способны интегрировать интерактивные дисплеи (ViewBoard) с программными продуктами для цифровой доски (myViewBoard и myViewBoard Classroom). Эта новаторская система работает по принципу открытости и независимости, полностью поддерживает Google Classroom и G Suite for Education.