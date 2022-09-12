ViewSonic перешла на цифровые технологии и стратегию "Экосистема как услуга"

12 сентября 2022, 13:45

Корпорация ViewSonic празднует свое 35-летие и представляет свою новую стратегию «Экосистема как услуга» (EaaS).

За минувшие годы компания успешно прошла путь от производителя мониторов до поставщика законченных решений. Накопленный опыт и знания позволяют компании развивать сотрудничество с многочисленными партнерами и разрабатывать новые инновационные решения для укрепления экосистемы. Это способствует дальнейшей цифровизации всей отрасли.

«Наша компания была основана в 1987 году. Первоначально мы занимались практически исключительно производством мониторов. Со временем мы расширили производство, включив в него другие линейки продуктов для визуализации информации. Это принесло нам огромный успех в корпоративном, потребительском и образовательном сегментах, — рассказывает Джеймс Чу, основатель и Президент ViewSonic. — Чтобы иметь возможность оперативно реагировать на стремительно меняющиеся условия, мы приступили к преобразованию нашей компании и занялись разработкой решений путем интеграции аппаратных средств, программного обеспечения и услуг. Мы хотим, чтобы все заметили разницу между обыденным и невероятным и продолжаем развивать тесное сотрудничество с другими предприятиями отрасли для достижения этой цели. Это поможет ускорить развитие инноваций и решить те проблемы, с которыми сталкиваются наши заказчики»Сама концепция «Экосистема как услуга» (EaaS) заключается в привлечении всех заинтересованных сторон отрасли в процесс разработки решений с тем, чтобы они совместно занимались созданием новых услуг. Благодаря стратегии EaaS ViewSonic добилась отличных результатов в сфере образования. Компания стремится повсеместно внедрить эту стратегию и планирует реализовать ее и в других сегментах.В рамках своего экспериментального проекта ViewSonic при сотрудничестве с государственным органами, школами и образовательными институтами запустила серию программ обучения и сертификации для повышения квалификации преподавателей в сфере цифрового образования. Кроме того, ViewSonic сотрудничала с различными издательствами и проводила конкурсы, чтобы вдохновить преподавателей на разработку инновационных учебных материалов для своих уроков. Используя платформы социальных сетей в Интернете, ViewSonic создала сообщество педагогов, где они получили возможность делиться своим опытом и обмениваться идеями касательно цифровых методов обучения. Все заинтересованные стороны отрасли смогли собраться вместе и совместно с ViewSonic заняться решением связанных проблем. Все эти моменты способствовали формированию целостной экосистемы в сфере образования.Являясь ведущим поставщиком образовательных технологий, ViewSonic предлагает комплексное решение, объединяющее интерактивные дисплеи ViewBoard, программное обеспечение myViewBoard и экосистему EdTech. Во время пандемии ViewSonic предоставляла бесплатный доступ к myViewBoard учреждениям среднего общего образования, колледжам и университетам, тем самым давая возможность проводить онлайн-уроки во время закрытия образовательных учреждений. На сегодняшний день у myViewBoard более 6 миллионов пользователей по всему миру.Несмотря на все это, нынешняя форма онлайн-обучения по-прежнему страдает от ряда ограничений во взаимодействии, что затрудняет оценку вовлеченности учащихся во время занятий. Чтобы решить эти проблемы, ViewSonic перевела процесс цифрового обучения из двухмерной образовательной среды в трехмерную, обеспечивающую эффект присутствия. Благодаря внедрению UNIVERSE от ViewSonic, образовательной метавселенной, преподаватели и учащиеся могут получить возможность проводить занятия так, как если бы они находились в настоящей аудитории. Используя интуитивно понятное управление и разнообразные инструменты, преподаватели смогут вовлекать учащихся в обсуждение и проводить групповую работу, а также получать обратную связь в режиме реального времени. Ученики могут самовыражаться и взаимодействовать со сверстниками, используя персонализированных аватаров. UNIVERSE позволяет, как преподавателям, так и самим учащимся, возможность испытать чувство полной вовлеченности в процесс, которое не смогут обеспечить никакие другие платформы для онлайн-обучения.Пандемия значительно повлияла на само устройство нашего общества и образ жизни. Люди чаще, чем когда-либо прежде, обращаются к новым технологиям, чтобы приспособиться к этой новой реальности, компании находятся в поисках передовых и эффективных решений, которые помогли бы им успешно развивать свой бизнес в новых условиях. ViewSonic предлагает полный спектр инновационных продуктов и услуг, которые способствуют повышению эффективности, гибкости и производительности, как предприятий и организаций, так и потребителей.С появлением новых серий портативных мониторов, проекторов и графических планшетов люди получили возможность работать, играть и учиться в любое удобное время и в любом месте. Благодаря продвинутым функциям, таким как видеоконференция, потребители получили возможность использовать высококачественную связь и удаленно работать над совместными проектами. Придерживаясь концепции устойчивого развития, ViewSonic использует светодиодную технологию для создания наиболее экологичных решений. Компания предлагает решения в сфере LED-проекторов всем категориям пользователей — от отдельных потребителей до больших компаний, — что помогает удовлетворить потребность в энергосберегающем и не требующем технического обслуживания оборудовании. Новейшее решение для цифровой подписи повышает эффективность рабочего процесса, а также отвечает требованиям безопасности при многократной проверке личности в телекоммуникационной, банковской, больничной и гостиничной сферах.Ориентируясь исключительно на потребности заказчиков, ViewSonic продолжит совершенствовать линейку своих продуктов, инвестировать в новейшие технологии и создавать сплоченное сообщество преподавателей, разработчиков и геймеров на различных вертикальных рынках, чтобы вдохновлять весь мир достижениями в сфере визуальных решений.