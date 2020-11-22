Beoplay H95, A1, A9 – “Золотая коллекция” Bang & Olufsen к 95-летию компании

22 ноября 2020, 8:46

Bang & Olufsen празднует 95-летие, радуя своих клиентов новыми решениями для уютного дома.

Знаменитый датский аудиобренд представляет Golden Collection – роскошный редизайн самых популярных продуктов в своей истории. От иконы современного дизайна для дома Beoplay A9 до флагманской модели Beolab 90, – все продукты в коллекции переосмыслены с точки зрения используемых цветов и материалов. Золотистый алюминий, текстиль землистых оттенков, натуральная овечья кожа, массив дуба и каррарский мрамор – все это ассоциируется с теплом и долговечной ценностью.

Golden Collection отдает должное воспоминаниям, приобретенным в кругу семьи и друзей, ведь в этом году мы все проводим больше времени дома. Любой из продуктов коллекции станет прекрасным рождественским или новогодним подарком: чтобы порадовать близких или потешить самого себя. Этот праздничный сезон станет незабываемым с Bang & Olufsen!

«Нам нравится, что у наших клиентов возникает эмоциональная связь с продукцией Bang & Olufsen как с любимыми предметами интерьера. Эти связи становятся прочной основой для воспоминаний. Таким образом, золотой коллекцией мы не только подчеркивам нашу приверженность мастерству и долговечности изделий, но и отмечаем 95-летие истории создания совместных воспоминаний с нашими потребителями», – отметил вице-президент по дизайну компании Bang & Olufsen Гэвин Айвестер.

Beoplay H95

Флагманские наушники, выпущенные в честь 95-летия Bang & Olufsen – это богатое наследие в сфере непревзойденного звука, дизайна и мастерства. Изящный продукт изготовлен с чутким вниманием к деталям и исключительным комфортом для длительного прослушивания музыки вплоть до 38 часов.

Beoplay H95 воплощают идеальный баланс между эстетикой и производительностью. Наушники оснащены амбушюрами из овечьей кожи песочного цвета и элементами управления из золотистого алюминия. Устройство обеспечивает непревзойденное качество звука благодаря приспосабливаемым титановым динамикам и новейшей технологии адаптивного активного шумоподавления.

Beoplay E8 3-го поколения

Стильные беспроводные наушники, которые стали настоящими бестселлерами коллекции Bang & Olufsen, теперь в новом роскошном цвете!



Beoplay E8 отличаются прекрасным качеством звука и высокой эстетикой. Добавьте к этому компактный чехол для беспроводной зарядки, сертифицированный Qi и возможность подключения по Bluetooth 5.1 – и вы можете быть уверены в беспрепятственном, мощном, персонализированном прослушивании музыки на ходу.

Beosound A1 2-го поколения

Удостоенная наград колонка Beosound A1 оснащена перламутровой алюминиевой решеткой золотистого оттенка, ремешком из натуральной кожи и алюминиевой биркой с логотипом Bang & Olufsen. С технической стороны колонка является водонепроницаемой, поддерживает новейший стандарт Bluetooth 5.1 и готова к 18-ти часами автономной работы при обычной громкости прослушивания.

Всенаправленный звук True360, превосходная производительность динамика, поддержка голосового помощника Alexa делают эту колонку №1 в списке заветных желаний!

Вeosound 2

Акустическая система, известная своей уникальной конической формой и мощным рассеиванием звука на 360°. Beosound 2 обладает корпусом из двойного анодированного алюминия золотистого цвета, изготовленного на заводе Bang & Olufsen в Струэре, Дания.

Эта элегантно сужающаяся кверху колонка обеспечивает богатое и динамичное звучание на 360°, наполняя всеобъемлющим звуком практически любое помещение. Благодаря конической форме и запатентованной технологии Acoustic Lens Beosound 2 может делать это даже вне зависимости от того, в какой части комнаты находится.

Beoplay A9 4-го поколения

Беспроводная колонка, которую дизайнеры рассматривают как изысканный предмет меблировки, визуально примечательна золотым алюминиевым кольцом, светлыми дубовыми ножками и тканевой крышкой песочного цвета от датского производителя текстиля Kvadrat.

Beoplay A9 – это уникальное украшение для любой комнаты в любое время года. Но стоит также отметить ее мощный звук, который способен сделать сезонное торжество поистине незабываемым!

Beosound Stage

Мощная звуковая панель премиум-класса обеспечивает фирменный звук Bang & Olufsen благодаря 3-канальной акустической системе и функции Dolby Atmos, при которой звук движется вокруг слушателя в трехмерном пространстве. Привнося выразительный минимализм в любой интерьер, Beosound Stage работает с любым телевизором, поддерживающим HDMI ARC, а также как автономная домашняя акустическая система. При этом звуковая панель является достаточно мощной, чтобы не нуждаться в отдельном сабвуфере.

Beosound Stage – исключительно высокопроизводительное и универсальное решение, которое выгодно отличается звуковыми характеристиками и минималистичным дизайном!

В Украине Golden Collection можно будет приобрести в фирменных магазинах Bang&Olufsen, а также в сетях бытовой электроники.

Официальным дистрибьютором устройств Bang & Olufsen в Украине является компания АСБИС-Украина.