BANG & OLUFSEN: Beosound Edge, Beoplay A9, Beolit 20 и др.необычные устройства

13 ноября 2020, 21:18

Говорят, что великие умы мыслят схоже. Эта фраза особенно применима к двум инженерам-новаторам из Дании, чье многолетнее сотрудничество переросло в одно из самых плодотворных инновационных партнерств в индустрии бытовой электроники.

Питер Банг родился в 1900 году, и вырос в эпоху больших технологических достижений и твердой веры в прогресс. В это же захватывающее время другой человек, родившийся в поместье Квиструп, недалеко от датского города Струэр, испытывал такую же страсть к передовым технологиям. Вместе они впоследствии работали над новыми идеями и открытиями: так и зародилась компания Bang & Olufsen, которая была основана 17 ноября 1925 года в Копенгагене. Вскоре это начинание обрело широкую известность, став одной из самых престижных компаний в мире бытовой электроники, поскольку сочетало выдающуюся производительность, проверенное временем мастерство и ультрасовременный дизайн.

Beosound Edge – компактная и мощная беспроводная колонка для дома, которая полностью меняет представление о том, как может гармонировать качество звука со внешним видом устройства. Beosound Edge от люксового датского аудиобренда создана в сотрудничестве со всемирно известным дизайнером Майклом Анастасиадесом.

В Beosound Edge реализована инновационная акустическая технология Active Bass Port для воспроизведения мощного и достоверного звука, благодаря которой колонка обеспечивает идеальные мощные басы при высоких уровнях громкости и сохраняет точное воспроизведение басов при низких уровнях громкости.

Домашняя акустика Beosound Edge предполагает два варианта размещения: на полу, в качестве главного украшения интерьера, или на стене, как истинный вызов гравитации, разделяющий пространство в доме. Датчики обнаруживают, когда владелец приближается к динамику, включая подсветку сенсорного интерфейса на алюминиевой поверхности. А регулировка звука так же волшебна, как и сам звук: для увеличения или уменьшения уровня громкости необходимо осторожно покатить колонку вперед и назад.

Специальная технология позволяет выбирать для Beosound Edge направление воспроизведения звука: можно разделить помещение на зону активного прослушивания и зону фонового прослушивания, либо можно включить воспроизведение звука на 360° с обеих сторон колонки.

В сотрудничестве с Фернандо Алонсо – двукратным чемпионом мира «Формулы-1» и двукратным победителем автогонки «24 часа Ле-Мана» – Bang & Olufsen выпустили ограниченную серию культовых домашних колонок Beosound Edge. Лимитированная серия Fernando Alonso Beosound Edge поставляется с автографом знаменитого гонщика на верхней части колонки прямо над логотипом Bang & Olufsen, а также с официальным логотипом Alonso на матовой черной тканевой панели. Партнерство ограничено выпуском всего 14-ти устройств, что является счастливым числом для Фернандо Алонсо и номером его машины на «Формуле-1».



Beoplay H95 – это высочайшее качество звука, длительный комфорт ношения, эффективное шумоподавление, красивый корпус, высококачественные материалы и самые приятные на сегодня возможности использования беспроводных наушников Bang & Olufsen. Благодаря новейшим беспроводным технологиям непрерывное воспроизведение может длиться до 38 часов.

С помощью двух специализированных титановых динамиков и процессора цифровой обработки сигналов (DSP) знаменитые инженеры-акустики Bang & Olufsen создали непревзойденное беспроводное воспроизведение. Будучи кульминацией 95-летнего опыта производителя, необыкновенные полноразмерные наушники Beoplay H95 обеспечивают инновационное адаптивное шумоподавление по технологии ANC (Active Noise Cancellation).

Разработанные для ношения в течение длительного времени, эти беспроводные наушники обеспечивают превосходную посадку благодаря овальным амбушюрам, мягкой овечьей коже и эластичной пене с эффектом памяти. Кроме того, Beoplay H95 обладают изящной складной конструкцией, а прочный футляр надежно защищает наушники для максимального спокойствия пользователя.



Потрясающая multiroom-колонка Beosound 2 – это новый тип беспроводных акустических систем для людей, ведущих свободный образ жизни. Портативное Wi-Fi и Bluetooth-устройство воспроизводит все музыкальные нюансы так же красиво, как и выглядит. Благодаря Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect, встроенной технологии Chromecast или DLNA можно воспроизводить музыку как вам удобно.



Конический алюминиевый корпус Beosound 2 был спроектирован Торстеном Валером из David Lewis Designers, удостоенным множества отраслевых наград. Дизайн колонки создает ощущение, будто бы само устройство парит над землей, тогда как басы, создаваемые им, пробиваются из недр. Применение передовой технологии Acoustic Lens Technology создает акустическую панораму на 360 градусов, благодаря чему звук заполняет комнату независимо от места расположения колонки.

Встроенный датчик приближения обнаруживает присутствие пользователя и готовится к его командам. Сенсорная рабочая область в верхней части Beosound 2 дает возможность переключать треки или радиостанции, увеличивать и уменьшать громкость, включать или выключать систему.



Мощная беспроводная колонка с отменным звуком, подлинными натуральными материалами и уникальным культовым дизайном создана специально для того, чтобы пользователь мог сосредоточиться на своем занятии, параллельно наслаждаясь прекрасной музыкой.



Beoplay A9 4-го поколения оснащена тканевым шнуром питания, сменными текстильными панелями и деревянными ножками, которые позволят колонке красиво вписаться в интерьер и выгодно выделиться в любом окружении, наполняя жилище богатым и объемным звуком.

Система выдает внушительные 1500 Вт чистой мощности: это происходит за счет цифровой системы усиления класса D с отдельными усилителями для каждого из семи встроенных динамиков, включая впечатляющий 8-дюймовый сабвуфер, который при включении извергает мощнейшие басы.

Пользовательский интерфейс A9 прост и интуитивно понятен, музыку можно транслировать со всех цифровых устройств. Динамик позволяет плавно регулировать громкость музыки, аккуратно проводя рукой по ее поверхности. Простым прикосновением можно перейти к следующему и предыдущему треку, или воспроизвести / приостановить музыку.



Beolit 20 – это мощная портативная колонка в стильном и легко транспортируемом корпусе. Она весьма компактная, а потому колонку легко носить с собой.

Beolit 20 обеспечивает большие звуковые возможности. Сочетание мощных усилителей и динамиков с технологией всенаправленного звука True360 обеспечивает реалистичное звучание и оптимальное распределение звука в любых условиях.

Время автономной работы Beolit 20 значительно усовершенствовано – до 8 часов при обычном прослушивании, что на 30% дольше чем его предшественник Beolit 17. Также в верхней части Beolit 20 теперь находится встроенная беспроводная зарядка Qi, чтобы пользователь мог заряжать совместимые устройства (например, мобильный телефон), когда это необходимо.



Beosound Shape – это модульная и очень гибкая беспроводная акустическая система от Bang & Olufsen. В уникальном устройстве используется изумительная инновационная комбинация динамиков, усилителей и акустических глушителей в решении, которое одновременно обеспечивает звуковой эффект живой сцены и свойства подавления шумов.

Отдельные плитки Beosound Shape в форме сот можно располагать практически в бесконечном количестве вариантов, что дает пользователю полный контроль как над производительностью, так и над внешним видом. Те, кому нужен серьезный звук, могут разработать индивидуальное решение с необходимым количеством элементов, ведь Beosound Shape может поддерживать установку вплоть до 44 динамиков в одной системе.

Акустическая система разумно использует настройку с несколькими динамиками для обеспечения концертного восприятия вокалистов и музыкальных инструментов, независимо от положения слушателя. Запатентованная технология Band on the Wall поистине производит эффект живой сцены, словно любимая группа выступает прямо в комнате.