LG И BANG & OLUFSEN анонсировали телевизор BeоVision Eclipse

5 сентября 2017, 11:45

На международной выставке бытовой электроники IFA в Берлине компании LG Electronics (LG) и Bang & Olufsen представили результат своей первой совместной работы в сфере мультимедийных развлечений – телевизор BeоVision Eclipse.Выпуск нового телевизора BeoVision Eclipse расширяет возможности премиального телевидения и определяет суть стратегического партнерства LG и Bang & Olufsen.Впервые компании объявили о сотрудничестве в марте 2016 года. Инновационная технология OLED от LG продолжает удивлять экспертов и любителей качественного видео, в то время как эстетика дизайна и акустическая точность Bang & Olufsen неизменно восхищают поклонников качественного звука по всему миру. В телевизоре BeoVision Eclipse идеально сочетаются OLED-технология LG с ее безупречной передачей черного и превосходным качеством изображения, а также профессиональный подход к разработке аудиосистем Bang & Olufsen.Сотрудничество между LG и Bang & Olufsen по созданию телевизора BeоVision Eclipse началось в 2016 году практически с нуля. Две команды инженеров и дизайнеров работали на расстоянии почти 8000 км и 7 часовых поясов, разделяющих Струэр в Дании и Сеул в Южной Корее. В результате был создан первый OLED-телевизор совместно с Bang & Olufsen. Конечный продукт действительно является произведением искусства, в чем могут убедиться посетители IFA 2017.«В этом великолепном телевизоре, созданном Bang & Olufsen – компанией с большим опытом в сфере дизайна и акустики, потребители по всему миру сразу узнают непревзойденные технологии воспроизведения видео LG OLED, – отметил Ли Сен Ву, вице-президент по бизнес-стратегии компании LG Electronics Home Entertainment. – С нетерпением ожидаем дальнейшего развития наших партнерских отношений».Сотрудничество с LG Electronics стало для Bang & Olufsen первым шагом в реализации стратегии по расширению технологических возможностей и масштабов деятельности компаний. Новые возможности позволяют Bang & Olufsen сосредоточиться на основных достижениях в отрасли акустики, дизайна и мастерства сборки, а также оптимизировать цепочку поставок, разработки, производства и обслуживания для повышения долгосрочной рентабельности компании.«Bang & Olufsen и LG имеют давние традиции инноваций и качества, – сказал Стефан К. Перссон, исполнительный вице-президент компании Bang & Olufsen. – Когда речь идет о сочетании первоклассного дизайна и передовых технологий, стратегическое партнерство между компаниями демонстрирует взаимное стремление постоянно расширять границы своего развития. Результат этого сотрудничества ‒ телевизор BeoVision Eclipse ‒ наилучшее тому подтверждение».