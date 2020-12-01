Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport - наушники для любителей активного образа жизни

1 декабря 2020, 8:45

Беспроводные наушники Beoplay E8 Sport, разработанные специально для любителей активного образа жизни, сочетают в себе отменные звуковые характеристики и знаменитое мастерство Bang & Olufsen.



Beoplay E8 Sport сочетают в себе высококлассное звучание и бескомпромиссный дизайн без какого-либо ущерба для производительности. Кольцо из анодированного металла и адаптированный логотип Bang & Olufsen подчеркивают дизайнерские традиции датского производителя, гармонично объединяя спортивный стиль изделия с изысканной эстетикой бренда.

Тщательно продуманные детали, такие как ребристые захваты на устройстве, помогают избежать неудобств при использовании влажными пальцами, чтобы не приходилось останавливаться и отвлекаться во время бега. Съемные силиконовые вкладыши и мягкие фиксаторы, входящие в комплект Beoplay E8 Sport, обеспечивают идеальную посадку и дают владельцу возможность сосредоточиться на тренировке без потери качества звука. Наушники оснащены четырьмя встроенными микрофонами и сенсорными панелями, благодаря которым пользователь может переключать треки, принимать звонки и активировать режим звуковой проницаемости простым касанием.

Beoplay E8 Sport обладают сертификатом IP57, а это означает, что они полностью защищены от пыли, пота и проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра в течение 30 минут. Кодеки Bluetooth 5.1, AAC и aptX обеспечивают идеальное подключение и воспроизведение звука на всех устройствах iOS и Android.



Наушники помещены в компактный зарядный футляр, созданный из профессиональных спортивных материалов: резины и текстурированного силикона, прочного и устойчивого к коррозии анодированного алюминия, являющегося "визитной карточкой" Bang & Olufsen уже более 50 лет. Футляр оснащен портом USB-C, а также поддерживает стандарт Qi для беспроводной зарядки от дополнительной зарядной панели.



Beoplay E8 Sport демонстрируют лучшее в отрасли время автономной работы – до 7 часов непрерывного воспроизведения от одного заряда или до 30 часов с использованием зарядного футляра.

66: Спортивные наушники Fernando Alonso Beoplay E8 Sport

Fernando Alonso Beoplay E8 Sport – лимитированная серия наушников, разработанная в сотрудничестве с двукратным чемпионом мира "Формулы-1" и двукратным победителем автогонки "24 часа Ле-Мана" Фернандо Алонсо. Превосходное качество звука делает их идеальным выбором при подготовке гонщика к соревнованиям: спортсмен может сконцентрироваться на выполняемой задаче под любимый саундтрек, чтобы обрести самообладание и зарядиться адреналином.

Наушники Fernando Alonso Beoplay E8 Sport поставляются в беспроводном зарядном футляре черного цвета с официальным логотипом Алонсо. Каждый наушник примечателен анодированным алюминиевым кольцом зеленого цвета с поддержкой сенсорного управления, а также обозначен логотипом Bang & Olufsen на одном наушнике и подписью Фернандо Алонсо – на другом.

Выпуск данной серии ограничен тиражом в 66 единиц: 66 – это номер машины Фернандо Алонсо в гонке Indy 500 в этом году.

Наушники Beoplay E8 Sport поставляются в комплекте с футляром для беспроводной зарядки премиум-класса, пятью съемными насадками, тремя парами мягких фиксаторов в виде плавников и кабелем для зарядки USB-C.

В ассортименте представлены наушники черного и синего цвета.

Цена устройства составляет 12699 грн.

Приобрести Beoplay E8 Sport в Украине можно в ведущих торговых сетях: Rozetka, Foxtrot, Soundmag.