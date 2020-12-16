Bang & Olufsen представляет премиальную Bluetooth-колонку Beolit 20

16 декабря 2020, 17:15

Компания Bang & Olufsen выпустила обновленную версию мощной портативной Bluetooth-колонки Beolit, дизайн которой наследует модель радио, появившейся в далеком 1939 году.

Beolit 20 традиционно обладает превосходными звуковыми возможностями и отличной конструкцией корпуса, благодаря которой колонку легко носить с собой или перемещать по дому. Вместе с тем новинка 2020 получила значительно улучшенные показатели автономности по сравнению с предыдущим релизом, встроенную функцию беспроводной зарядки Qi и освеженный дизайн.

«Поскольку наши клиенты используют продукт в течение всего дня – как дома, так и на улице, – мы сосредоточились на существенном продлении времени автономной работы, которое теперь на 30% больше при обычной громкости прослушивания. Это позволило нам добавить беспроводную зарядку Qi на верхнюю панель, чтобы вы могли заряжать совместимые устройства, такие как мобильный телефон, если у вас садится батарея на вечеринке или в парке», – прокомментировал вице-президент Bang & Olufsen по управлению продуктами Кристоффер Поулсен.

Beolit 20 сохранил культовый силуэт серии Beolit, который был разработан в 2012 году в сотрудничестве с Сесили Манц. В то же время в колонке реализован ряд обновлений, которые созвучны новейшим тенденциям в дизайне. Оригинальный узор отверстий и закругленные углы не только придают оригинальный и современный внешний вид устройству, но и оптимизируют акустические характеристики за счет 45% воздушного потока – для получения чистого, совершенного звука. Высота и изгиб верхней панели были изменены, чтобы обеспечить удобство размещения смартфона при подзарядке. Колонка теперь оборудована более прочными и надежными кнопками, а ремешок из дубленной кожи стал элегантным завершающим штрихом для изделия!

Beolit 20 обладаетнебольшим корпусом с прекрасной портативностью. В то же время колонка потрясающе звучит 5,5″ широкополосный низкочастотный динамик в сочетании с тремя 1,5″ полнодиапазонными и двумя 4″ пассивными низкочастотными излучателями обеспечивают впечатляющую мощность басов до 77 дБ. Такая производительность в сочетании с технологией всенаправленного звука True360 означает, что Beolit 20 может с легкостью наполнить большинство комнат дома фирменным звуком Bang & Olufsen. Можно также подключить две колонки Beolit 20 для создания стереосистемы или соединить Beolit 20 с ее предшественницей – Beolit 17, чтобы получить от новинки максимум!

Благодаря гораздо более мощной батарее Beolit 20 теперь обеспечивает время воспроизведения до 8-ми часов кряду при обычной громкости прослушивания. Это превышает возможности Beolit 17 на целых 30%. Если же слушать Beolit 20 на меньшей громкости – например, в качестве фоновой музыки, – то колонка будет радовать до 37-ми часов без подзарядки.

Новая колонка Beolit 20 доступна в двух изысканных цветовых решениях – Grey Mist и Black Anthracite.

Цена устройства составляет 18 499 грн.

Приобрести Beolit 20 можно в таких украинских торговых сетях: Розетка, Фокстрот, Саундмаг, а также фирменном магазине B&O.