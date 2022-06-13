ViewSonic представляет решение для реализации концепта "умной кафедры"

13 июня 2022, 18:15

Корпорация ViewSonic представляет новейший 24-дюймовый монитор ID2456 с поддержкой сенсорного ввода 10 пальцами и активным пером MPP (Microsoft Pen Protocol) 2.0 для «умных кафедр».

Теперь преподаватели могут выполнять все операции и взаимодействовать с оригинальным проекционным оборудованием аудитории, управляя экраном напрямую пальцами, а не опосредованно, как было с мониторами без сенсорного ввода. Новое устройство точно отображает рукописный ввод, обеспечивая интуитивное цифровое взаимодействие при обучении.



«ViewSonic активно продвигает цифровую трансформацию образования. Ранее мы уже выпустили легкие портативные мониторы ViewBoard диагональю 7 и 13 дюймов с поддержкой рукописного ввода для преподавателей, — отметил Джордж Ли (George Lee), руководитель направления перьевых мониторов и аутентификации ViewSonic. — Мы понимаем, что кафедра играет ключевую роль центра управления современной учебной аудиторией. Поэтому мы представляем «умную кафедру», оснащённую монитором ID2456, которая превратит традиционные аудитории в современное пространство для обучения со взаимодействием в реальном времени. Преподаватели смогут целиком воплотить свой творческий потенциал и добиться лучшего взаимодействия с учениками, значительно увеличив эффективность образовательного процесса».



Сенсорный монитор ID2456 предназначен для установки в университетских аудиториях и лекционных залах. Проекционно-емкостный (PCAP) сенсорный экран обеспечивает точный и быстрый ввод 10 пальцами для интуитивного использования преподавателями. С ним легко открывать файлы, редактировать образовательные материалы и перетаскивать и добавлять изображения без мыши, клавиатуры, пера и других традиционных периферийных устройств. Монитор обладает выходом HDMI для подключения к проектору или светодиодному дисплею в аудитории и передачи изображения в качестве 4K на большой экран. Простота управления устройством обеспечивает исключительную гибкость цифрового обучения.



Активное перо реалистично передает введенный от руки текст на экран для быстрого ввода заметок во время лекции. Благодаря технологии MPP2.0 и поддержке устройством 4096 уровней нажатия преподаватели будут делать записи в точности, как на бумаге. Активное перо достоверно передаёт почерк и размер вводимого от руки текста. Чтобы ввести более жирный текст, достаточно нажать сильнее. Более того, устройство распознает наклон в 50 градусов и исключает нажатия ладонью, обеспечивая такое же письмо, как на традиционной меловой доске.

Как в реальной аудитории, так и в ходе онлайн-лекции или в гибридном формате монитор ID2456 поддерживает все преимущества myViewBoard, в том числе образовательные материалы, шаблоны и функции, например цифровой доски и групповых обсуждений, для обогащения курса обучения. При использовании ViewDirector, программного обеспечения для индивидуального управления, на экране можно одновременно показывать образовательные материалы и видео с камеры и проектора. Преподаватели могут пальцами перемещать, увеличивать или уменьшать изображения и менять их размеры. Образовательные материалы не будут зафиксированы на экране, что повысит эффективность обучения.

Монитор ID2456 можно использовать не только как «умную кафедру», но и как настольную цифровую доску для лучшего взаимодействия учащихся во время групповых обсуждений. Эргономику обеспечивает настройка наклона от 15 до 70 градусов.