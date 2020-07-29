Платформа myViewBoard Classroom от ViewSonic для образовательного процесса

29 июля 2020, 10:15

Корпорация ViewSonic анонсирует запуск решения myViewBoard Classroom. myViewBoard Classroom — это образовательная онлайн-платформа на базе брау-зера, которая входит в экосистему myViewBoard.

Разрабатывая эту платформу, компания ViewSonic в первую очередь фокусировалась на потребностях преподавателей и поддержке при адаптации к системе гибридного обучения. Внедрение платформы myViewBoard Class-room разворачивается на фоне возобновляющих работу после пандемии школ, которые адаптируются к работе в новой реальности. Независимо от того, откуда преподаватели будут проводить занятия: из аудитории, из дома или чередуя личные встречи с учащимися с он-лайн-уроками, — гибридные методы обучения сохранят важную роль в новом формате об-разования.



«Пандемия затронула каждый аспект нашей жизни и навсегда изменила мир. Учителям пришлось найти баланс между виртуальными и физическими уроками. Проблема в том, что значительную часть инструментов, которые применялись в рамках дистанционного обучения, физически невозможно перенести в офлайн-процесс, то есть в аудитории, — считает Алек-сандр Фролов, менеджер по продукции представительства ViewSonic в России и странах СНГ. — Перед нами стоит задача создать гибридный инструмент обучения, который обеспе-чил бы плавный переход между физическим и виртуальным пространствами. Мы хотим, что-бы преподаватели могли в дальнейшем проводить увлекательные занятия со своими учени-ками независимо от местонахождения, не теряя при этом в важнейшем компоненте образо-вательного процесса — вовлечённости учеников».



myViewBoard Classroom — это инструмент для совместной работы, который дает возмож-ность виртуального обучения с использованием визуального контента. Процесс обучения может быть организован как для класса в целом, так и для отдельных лиц или групп учащих-ся. Платформа идеально подходит для проведения классических занятий, а также поддер-живает технологии смешанного обучения, модели, сочетающие традиционные методики и инновационные подходы, в том числе и онлайн-обучение. myViewBoard Classroom позволя-ет организовывать работу в группах, руководить виртуальным классом с помощью инстру-ментов для видеоконференций, а также обеспечивает безопасность участников. Все это способствует формированию увлекательной среды совместного обучения.



Платформа myViewBoard Classroom оснащена цифровой доской, предназначенной для под-готовки и представления контента в режиме реального времени. Преподаватели определя-ют время для вопросов или комментариев аудитории, а также управляют правами доступа, например демонстрацией экрана, что позволяет тому или иному ученику представить свою презентацию всем присутствующим на виртуальном уроке. Учащиеся могут высказать свое мнение или дать ответ с помощью функции «Поднять руку» (Hand Raise), а также посред-ством доступа к удаленным инструментам для написания текста. С помощью инструмента виртуального группирования преподаватель может разделить учеников на самостоятельные группы. Эта функция подразумевает возможность комментирования и проведения викторин в режиме реального времени. Кроме того, платформа нетребовательна к пропускной спо-собности и обеспечивает эффективную работу всех функций даже при нестабильном интер-нет-соединении.



В марте 2020 года компания ViewSonic предоставила бесплатный доступ к платформе myViewBoard школам, колледжам и университетам, зарегистрированным в системе домаш-него обучения K12, в рамках поддержки учебных заведений. Получив положительные отзы-вы от образовательных учреждений и преподавателей, компания ViewSonic решила предо-ставить бесплатный доступ к myViewBoard всем учебным заведениям на постоянной основе.