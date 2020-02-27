Бренд HONOR представил экосистему умных устройств в рамках IoT стратегии “1+8+N”

27 февраля 2020, 10:45

Бренд HONOR представил интегрированную экосистему умных устройств на международном рынке.

В нее вошли смартфоны HONOR 9X Pro и HONOR View 30 Pro (оба с магазином приложений Huawei AppGallery), серия ноутбуков HONOR MagicBook, обновленный функционал для HONOR MagicWatch 2 и фитнес-ориентированные наушники HONOR Magic Earbuds.



Бренд HONOR в рамках усиления стратегии использования IoT во всех цифровых устройствах представил комплексную линейку продуктов, объединенных в единую экосистему. В нее вошли:

• смартфон HONOR 9X Pro, первый смартфон HONOR с предустановленной Huawei AppGallery;

• HONOR View 30 Pro, первый смартфон HONOR с процессором Kirin 990 5G;

• HONOR MagicBook — новая серия ноутбуков;

• беспроводные наушники HONOR Magic Earbuds;

• умные часы HONOR MagicWatch 2 с обновленным функционалом и новой линейкой ремешков EasyFit Series.



«От смартфонов до носимых устройств, ноутбуков и персональных аудиоустройств HONOR является именно тем брендом, к которому обращается цифровое поколение во всем мире», — заявил Джордж Чжао, Президент HONOR Global.



HONOR 9X Pro



Оснащенный современным 7 нм процессором Kirin 810 AI, 48 МП тройной камерой и 6,59” дисплеем HONOR FullView, HONOR 9X Pro обеспечивает улучшенный пользовательский опыт благодаря обновлениям в производительности, настройках игр и создании фотографий. Чипсет Kirin 810 AI работает на базе новой вычислительной архитектуры Huawei. Более того, усовершенствованный графический процессор смартфона поддерживает Kirin Gaming+, функцию, которая обеспечивает более плавный игровой процесс. В то же время система жидкостного охлаждения регулирует температуру во время длительной игры.



HONOR 9X Pro также оснащен виртуальным помощником Huawei Assistant, который облегчает поиск информации и работу с приложениями. Пользователи получают доступ к функции SmartCare, календарю, прогнозу погоды, информации о пропущенных звонках, потреблении данных и др. В ближайшее время количество функций Huawei Assistant будет расширено.



Благодаря Huawei AppGallery, HONOR 9X Pro дает доступ к приложениям для трекинга здоровья, развлечений, прослушивания музыки и фотографии.



HONOR View 30 Pro: 5G-технология, трехмодульная Matrix камера для высококачественных фотографий и видео



Разработанный с использованием 5G и оснащенный чипсетом серии Kirin 990, HONOR View 30 обеспечит возможности для работы в новых технологиях связи. Смартфон оснащен тройной камерой SuperSensing, которая включает в себя 40 МП камеру Sony IMX600, 12 МП широкоугольную камеру Cine-Lens и объектив 8 МП.



HONOR MagicBook: тонкие, легкие ноутбуки, до 10 часов автономной работы

Запуск серии ноутбуков HONOR MagicBook c диагональю 14” и 15” — первый продукт категории персональных компьютеров HONOR для глобального рынка. Доступный в цветах космический серый (Space Gray) и мистический серебристый (Mystic Silver) компактный HONOR MagicBook работает до 10 часов на одном заряде. Ноутбук оснащен дисплеем FullView, мощным процессором и улучшенной графикой, а также интеллектуальным соединением между смартфонами HONOR и ноутбуком.



Кнопка запуска ноутбука со сканером отпечатков пальцев обеспечивает более безопасный и удобный вход в систему. Серия HONOR MagicBook получила веб-камеру, спрятанную под кнопкой на клавиатуре.



Умные часы HONOR MagicWatch 2: ремешки EasyFit и новые функции



HONOR представил ремешки серии EasyFit, изготовленные эксклюзивно для часов HONOR MagicWatch 2. Ремешки будут представлены в восьми новых цветах и доступны для часов двух размеров — с диагональю экрана 46мм и 42мм. Изготовленные из фторэластомера (экологически чистый гипоаллергенный материал) и высококачественной итальянской кожи, умные часы подойдут к любому случаю и стилю одежды.



Устройство позволяет отслеживать сроки начала и завершения менструального цикла. Также пользователи могут настроить получение push-уведомлений для оповещения о прогнозируемой дате начала цикла. В умных часах была усовершенствована функция трекинга SpO21, которая позволяет отслеживать уровень насыщения крови кислородом во время тренировок.



Наушники HONOR Magic Earbuds



Беспроводные наушники для фитнес-энтузиастов сочетают в себе гибридную технологию активного шумоподавления и надежный форм-фактор. Пользователи могут быть уверены, что во время активной тренировки наушники останутся на месте. Встроенные тройные микрофоны обеспечивают отличное качество связи. Кроме того, наушники оснащены 10 мм излучателем для качественной передачи низких музыкальных частот.