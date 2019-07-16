Honor 9X Pro – технические подробности и первые фото

16 июля 2019, 13:15

В Сети появилась первые промо-изображения смартфона 9X Pro, анонс которого должен состоятся уже 23 июля.

На иллюстрации аппарат изображен в сине-красной градиентной расцветке корпуса.



Легко заметить – на тыльной панели виднеется тройная основная камера с вертикальной ориентацией оптических блоков. По разным данным, здесь окажутся датчики на 48Мп, 8Мп и 2Мп.



Диагональ дисплея новинки – 6,59 дюймов, а его разрешение 2340 × 1080 точек.



Фронтальная камера, по слухам, будет выдвижной.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен чип Kirin 810, тактовая частота которого до 2,27 ГГц. Графика «на борту» ARM Mali-G52 MP6.



Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Программная платформа - Android 9 Pie с надстройкой EMUI 9.1.

О стоимости пока никакой информации нет. Дата релиза также не приводится.