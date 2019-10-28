Бренд HONOR представляет смартфон HONOR 9X на глобальном рынке

28 октября 2019, 11:45

Международный бренд смартфонов HONOR представил смартфон HONOR 9X.

С тройной камерой 48 МП и 6,59-дюймовым FullView дисплеем HONOR 9X дополнит линейку среднебюджетных устройств бренда. Смартфон скоро ожидается в Украине, цена и сроки поступления в продажу будут анонсированы дополнительно.

HONOR 9X оснащён тройной камерой 48 МП с диафрагмой f/1.8 и сенсором глубины ½ дюйма. Благодаря инновационным AI-алгоритмам, режим ночной съёмки AIS Super Night Mode обеспечивает высокое качество фотографий даже при слабом освещении. Широкоугольная камера 120° помогает пользователям делать более детализированные снимки.FullView дисплей 6,59 дюймов без вырезов обеспечивает полное погружение в изображение. Экран смартфона – один из самых больших в линейке HONOR, он занимает 91% поверхности передней панели.Для новой модели был разработан уникальный дизайн корпуса. Задняя панель отражает и преломляет свет, создавая динамическое изображение в форме X (конверта). Смартфон будет доступен в двух цветах: сапфировый синий и полночный черный.«Мы верим, что для обеспечения наилучшего пользовательского опыта мы должны оставаться лидерами инновационных технологий и дизайна смартфонов», – прокомментировал президент бренда HONOR Джордж Чжао. – «HONOR 9X с его возможностями камеры и стильным дизайном был разработан специально для молодой и активной аудитории».Информация о старте продаж Honor 9X в Украине будет объявлена дополнительно в ноябре.