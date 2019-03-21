HONOR 8A - смартфон с NFC за 3999 гривен

21 марта 2019, 11:45

HONOR объявил о старте продаж HONOR 8A в Украине. HONOR 8A будет доступен по цене 3999 грн. в сетях магазинов АЛЛО, COMFY, MOYO та TTT с 25 марта 2019 года.Модель дополнит А-серию бренда, представляющую технологичные и доступные по цене устройства. Среди преимуществ HONOR 8A – 6.09” FullView экран,поддержка NFC, функция разблокировки лицом, наличие сканера отпечатков пальцев, а также динамик SmartPA, который обеспечивает высокое качество звука.Ключевые особенности HONOR 8A:FullView экран 6,09 дюймов с каплевидным вырезомДинамик SmartPAБатарея 3 020 мАчТройной слот для карт (двух SIM-карт и карты памяти Micro-SD)Основная камера 13 Мп с диафрагмой f / 1,8; фронтальная камера 8 МпВосьмиядерный процессор MTK MT6765 серии Р35Функция распознавания лицаОболочка EMUI 9.0Поддержка NFCROM: 32 ГБ / RAM: 2 ГБВ верхней части экрана размещён каплевидный вырез 3,2 мм для фронтальной камеры, датчиков света и расстояния. Благодаря уменьшению размера выреза на 71,1% в сравнении с обычной конфигурацией, полезная площадь FullView экрана составляет 87%.Модель HONOR 8A получила классический дизайн с уже привычным для HONOR покрытием с двойной текстурой. В Украине модель будет доступна в двух цветах – чёрном и золотом. В апреле ожидается версия в синем цвете.HONOR 8A прошёл сертификацию TÜV Rheinland. С помощью переключения в специальный режим Eye Comfort можно снизить уровень синего света, что значительно уменьшает нагрузку на глаза.Громкость HONOR 8A на 30% больше по сравнению с предыдущими моделями. Это стало возможным благодаря встроенному SmartPA усилителю, который улучшает качество звука даже в шумной обстановке.Основная 13 Мп камера с диафрагмой f / 1.8 позволяет получить больше света для снимков. Картинка получается детализированной и имеет больший динамический диапазон даже при ночной съёмке. Фронтальная 8 Мп камера поддерживает Beauty режим для идеальных селфи.В HONOR 8A используется операционная система Android 9 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.0. Встроенный алгоритм искусственного интеллекта мониторит и оптимизирует работу неактивных приложений. Он гарантирует бесперебойную работу устройства в течение длительного периода времени.Смартфон получил батарею ёмкостью 3020 мАч. Благодаря возможностям EMUI и энергоэффективному 12 нм процессору MT6765, HONOR 8A обеспечивает пользователям полный день работы. В устройстве предусмотрен слот для двух SIM-карт и одной карты памяти Micro-SD (до 512 ГБ). HONOR 8A также получил FM радио, при этом приемник расположен в корпусе смартфона, а не в гарнитуре.Рекомендованная цена модели составляет 3999 грн.