Смартфон HONOR 10i с тройной камерой: скоро в Украине

21 мая 2019, 10:15

Бренд HONOR начинает продажи смартфона HONOR 10i в Украине. С 31 мая 2019 года модель будет доступна в сетях магазинов Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус по цене 7499 грн.

В первый месяц продаж покупатели смогут получить в подарок фитнес-браслет HONOR Band 4 Running.



В мире модель представлена под тремя названиями: HONOR 10i, 20i и 20 lite. В Украине смартфон будет продаваться под названием HONOR 10i.



HONOR 10i объединил лучшие технологии, представленные в предыдущих моделях. Основная камера с тройным модулем на 24МП + 2 МП + 8 МП и искусственным интеллектом распознает до 500 сценариев съемки. Фронтальная 32МП камера работает с технологией кольцевой подсветки. Безрамочный Full HD+ дисплей имеет разрешение 2340 x 1080 и диагональ 6,21-дюйма. Устройство оснащено восьмиядерным процессором Kirin 710, памятью 4/128 Гб, аккумулятором на 3400 мАч и оболочкой EMUI 9.0. Дизайн задней панели выполнен с использованием технологии трехмерной фотолитографии. В Украине HONOR 10i будет представлен в призрачно-синем и полночно-черном цветах.



Характеристики HONOR 10i



Дизайн:

- Full HD+ дисплей с диагональю 6,21’, разрешением 2340 x 1080, каплевидным вырезом для фронтальной камеры и соотношением к корпусу более 90%.

- Задняя панель смартфона выполнена в традициях градиентного дизайна с применением технологии трехмерной фотолитографии.

- В Украине модель представлена в двух цветах: призрачно-синий и полночно-черный.

Флагманская камера:

- Основная камера с тройным модулем на 24МП + 2 МП + 8 МП, поддержкой АI и 120-градусным углом съемки.

-Объектив с диафрагмой f/1.8 и датчиком Quadra CFA делает качественные снимки даже в ночное время.

- Камера распознает до 500 сцен и 22 категорий объектов и снимает видео профессионального уровня, в том числе, в режиме slow-motion.

- Фронтальная 32 МП камера с высокой светочувствительностью ISO и технологией кольцевой подсветки позволяет делать идеальные селфи вне зависимости от источника света.



Функциональность:

- Оперативная память размером 4Гб, встроенная – 128Гб. Доступна поддержка внешних карт памяти до 512 Гб.

- Разъем для двух 4G SIM-карт. Технология мобильной связи с поддержкой искусственного интеллекта (АI) распознает, когда пользователь входит или выходит из лифта, и за несколько секунд восстанавливает связь.

- HONOR 10i поддерживает интеллектуальную разблокировку при распознании лица и сканер отпечатка пальца. Дополнительную защиту обеспечивает технология распознания закрытых глаз – смартфон не разблокируется, если глаза закрыты.

- Интерфейс EMUI 9.0 создан на базе ОС Android 9.

- Функция сканирования еды для измерения калорийности.

- Объем аккумулятора 3400 мАч обеспечивает до 16 часов бесперебойного просмотра видео.



Технологичность:

- 12-нанометровый процессор Kirin 710.

- Режим Eye-care, сертифицированный TÜV Rheinland, уменьшает уровень синего света и защищает глаза от усталости.

- Технология GPU Turbo 2.0 ускоряет обработку графики во время игр.



В Украине HONOR 10i будет доступен с 31 мая 2019 года в полночно-черном и призрачно-синем цветах корпуса в сетях магазинов Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и Цитрус. Рекомендованная цена - 7499 грн.