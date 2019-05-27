Новый смартфон HONOR 8S представлен в Украине

27 мая 2019, 15:15

В Украине стартовали продажи нового смартфона HONOR 8S. Модель представлена в сетях магазинов Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, ФОКСТРОТ и Цитрус по цене 3299 грн.

В основе дизайна новой модели HONOR 8S – минимализм и простота. Структура корпуса сочетает глянцевую и матовую текстуры. Смартфон оснащен 5,71 – дюймовым безрамочным экраном с каплевидным вырезом и батареей емкостью 3020 мАч. Устройство получило три слота - 2 Nano SIM + 1 MicroSD (до 512Гб) и фирменную оболочку EMUI 9.0 Lite.

Модель предлагает пользователю технологии по доступной цене. HONOR 8S оснащен функциями управления жестами и разблокировки распознаванием лица, имеет встроенный G-sensor. Бренд уделил внимание и качеству камеры. Основная камера на 13 МП с диафрагмой f/1.8 делает четкие снимки, а фронтальная 5МП камера с поддержкой режима Beauty подойдет для любителей селфи.



Основные характеристики HONOR 8S



Дизайн:

- Двойная структура корпуса с сочетанием матовой и глянцевой поверхностей.

- 5,71-дюймовый FullView дисплей с каплевидным вырезом и соотношением размера дисплея к размеру корпуса 84,6%.

- В Украине HONOR 8S будет представлен в черном и синем цветах.



Функциональность:

- Оперативная память размером 2ГБ, встроенная – 32 ГБ.

- Три слота для двух SIM-карт и microSD-карты объемом до 512 ГБ.

- Возможность осуществлять звонки по технологии VoLTE HD.

- Встроенная батарея емкостью 3020 мА*ч. Благодаря возможностям 12-нанометрового энергоэффективного процессора и интеллектуальным энергосберегающим свойствам EMUI, заряда смартфона хватает на день работы.

- HONOR 8S поддерживает функции: управление жестами, разблокировка с помощью распознавания лица (распознавание 1024 характерных черт лица), система 3D обработки звука Histen 5.0 и G-sensor для активации при взятии в руку.



Технологичность:

- Высокочастотный 4-ядерный процессор 12 нм MT6761 с тактовой частотой 2,0 ГГц гарантирует стабильную роботу и обеспечивает максимальные показатели энергосбережения.

- Основная 13 МП камера с диафрагмой f/1.8

- Фронтальная 5МП камера с поддержкой режима Beauty позволяет выровнять тон кожи, подчеркнуть глаза, добавить яркости или сделать эффект легкого макияжа.

- Режим Eye-care, сертифицированный TÜV Rheinland, уменьшает уровень синего света и защищает глаза от усталости.

- Фирменная оболочка EMUI 9.0 создана на базе ОС Android 9. Алгоритмы управления фоновыми приложениями с использованием искусственного интеллекта гарантируют бесперебойную работу даже после длительной эксплуатации.



Смартфон HONOR 8S уже доступен в розничных сетях Украины в черном и синих цветах. Рекомендованная цена составляет 3299 грн. Приобрести можно в сетях магазинов Алло, COMFY, Eldorado, MOYO, TTT, ФОКСТРОТ и Цитрус.