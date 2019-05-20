Беспроводные наушники HONOR FlyPods Lite представлены в Украине

20 мая 2019, 10:15

HONOR представляет беспроводные наушники FlyPods Lite. В Украине модель поступает в продажу 17 мая 2019 года по цене 2799 грн.

Наушники будут доступны в сетях магазинов «Алло», Comfy, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и «Цитрус» в двух цветах – черном и белом.



Беспроводные наушники HONOR FlyPods Lite дают свободу движения благодаря эргономичному дизайну. Наушниками можно управлять с помощью двойного тапа, а инфракрасный сенсор распознает, когда ими пользуются. Разделение звуковых каналов левого и правого наушников обеспечивает точную передачу стереоэффектов и создает ощущение полного погружения в звук. Стандарт защиты от влаги IP54 позволяет использовать HONOR FlyPods Lite в дождливую погоду, а заряда аккумулятора хватает до 12 часов работы устройства.



Характеристики HONOR FlyPods Lite



Дизайн:

- Эргономичный дизайн и 3 пары сменных насадок обеспечивают комфорт в использовании.

- В Украине HONOR FlyPods Lite будут представлены в черном и белом цветах.



Функциональность:

- Наушники поддерживают Bluetooth и могут работать с операционными системами Android и IOS.

- Встроенный G-Sensor позволяет управлять наушниками с помощью двойного тапа. Отвечать и завершать вызовы можно, дважды коснувшись любого из наушников.

- Каждый наушник оборудован двумя микрофонами для лучшего шумоподавления. Комфортное переключение позволяет принять вызов на один наушник и, вынув из уха другой, слышать, что происходит вокруг.

- Стандарт IP54 обеспечивает защиту корпуса от брызг – наушники можно использовать даже во время тренировок в дождь.

- Заряда аккумулятора хватает на 12 часов. Зарядный чехол в комплекте позволяет зарядить наушники на час использования за 15 минут.



Технологичность:

- Инфракрасный сенсор определяет, когда вы надеваете и снимаете наушники.

- Голосовой ассистент активируется с помощью двойного тапа на левом наушнике.

- Разделение звуковых каналов левого и правого наушников обеспечивает точную передачу стереоэффектов и создает ощущение полного погружения в звук.



В Украине HONOR FlyPods будут доступны с 17 мая 2019 года в черном и белом цветах в сетях магазинов «Алло», Comfy, Eldorado, MOYO, TTT, Фокстрот и «Цитрус». Рекомендованная цена составит 2799 грн.