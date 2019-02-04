Смартфон Honor 10 Lite в цвете Sky Blue представлен в Украине

4 февраля 2019, 13:15

С первой недели февраля в Украине стартуют продажи новой модели Honor 10 Lite в цвете Sky Blue.

Модель будет эксклюзивно представлена в сети магазинов «Алло» по акционной цене 5 999 грн. Специальное предложение действует до 10 марта.

Honor 10 Lite был создан на основе флагманской модели Honor 10. Он поддерживает тренд дизайна смартфонов с переливающимся цветным градиентом и дополнен аккуратным каплевидным вырезом на экране. Honor 10 Lite оснащен 24-мегапиксельной селфи-камерой на базе ИИ, которая позволит запечатлеть все значимые моменты. Изысканный дизайн и аппаратная начинка флагманского уровня обеспечивают уникальные впечатления от использования.Специальное предложение на Honor 10 Lite в цвете Sky Blue (5 999 грн.) действует в сети магазинов «Алло» до 10 марта.Версия 3/32 ГБ с поддержкой NFC в черном и синем цветах доступна в Украине c конца 2018 года по рекомендованной цене 6 099 грн.