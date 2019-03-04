Продажи модели HONOR 8X достигли 10 миллионов штук в мире

4 марта 2019, 12:15

HONOR, молодой е-бренд смартфонов, объявил, что мировые продажи модели HONOR 8X достигли 10 миллионов штук.

HONOR 8X был представлен в октябре 2018 года. Главные преимущества модели: 6,5-дюймовый FullView экран с 91%-м соотношением дисплея к корпусу, технология COF (Chip-on-Film) и ряд передовых функций. Потребителям из стран западной Европы HONOR 8X доступен теперь и в новом цвете Phantom Blue.Бренд HONOR предлагает потребителям лучшие технологические разработки по доступной цене. Модель HONOR 8X оснащена технологией COF. Двойное градиентное 2,5D покрытие выполнено из стекла с эффектом полярного сияния. 6,5- дюймовый дисплей смартфона впервые оснащен режимом «Комфорт для глаз», сертифицированным компанией TüV Rheinland. Задняя двойная 20 МП + 2 МП и фронтальная 16 МП камеры поддерживают съемку в режиме искусственного интеллекта (AI). Это позволяет улучшить качество фотографий в зависимости от объекта съёмки.

Высокую производительность HONOR 8X обеспечивает восьмиядерный чипсет Kirin 710 и 128 ГБ встроенной памяти с опцией расширения до 400 ГБ с картой памяти microSD. Интеллектуальная технология энергосбережения и батарея объёмом 3750 мАч позволяют смартфону работать больше суток на одном заряде.

Джордж Чжао, Президент бренда HONOR, сказал: «Мы гордимся, что продажи HONOR 8X преодолели отметку 10 миллионов. Наши смартфоны завоёвывают сердца потребителей. Смартфон HONOR 8X – наш лидер, олицетворяющий прорыв в технологиях и дизайне. С линейкой смартфонов HONOR X мы представляем на рынке продукты с флагманскими функциями по доступным для потребителей ценам».