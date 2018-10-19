Смартфон Honor 8X - 19 октября в Украине

19 октября 2018, 10:15

Молодой инновационный бренд Honor, №1 e-brand в Китае, обновляет линейку X и представляет новый смартфон Honor 8X.Новинка получила процессор Kirin 710, вместительный накопитель 64 ГБ, мощную батарею, интеллектуальные функции фотосъёмки, а также FullView дисплей с диагональю 6,5 дюймов, который занимает 91% лицевой панели. На украинском рынке будет представлена европейская версия устройства с поддержкой NFC. Honor 8X появится в продаже в украинских магазинах электроники 19 октября 2018 года.

Новый смартфон Honor 8X получил металлическую рамку корпуса с усовершенствованной технологией COF (chip-on-film), что позволило уменьшить нижнюю рамку экрана. Корпус устройства выполнен из стекла 2.5D, которое преломляет падающий свет и создает эффект мерцания. Honor 8X также получил режим защиты зрения второго поколения, сертифицированный независимой компанией TuV Rheinland. Эта функция снижает долю синего цвета в спектре, значительно уменьшая нагрузку на глаза.



Основная камера Honor 8X состоит из двух модулей с разрешением 20 МП и 2 МП. Смартфон также получил фронтальную камеру с разрешением 16 МП. Технологии искусственного интеллекта позволяют в реальном времени распознавать более 500 видов сцен в 22 категориях, устанавливая оптимальные параметры съёмки для каждого кадра. Режим ночной съёмки, работающий при поддержке искусственного интеллекта, позволяет получать четкие фотографии без использования штатива.



Восьмиядерный процессор Kirin 710 обеспечивает высокий уровень производительности для разных типов задач. По сравнению с предыдущим поколением процессоров, производительность каждого ядра возросла на 75%. Кроме этого, Honor 8X получил графический ускоритель Mali G51 и технологию GPU Turbo, позволяющую более эффективно использовать возможности аппаратных компонентов. В результате производительность графического модуля возросла на 130% по сравнению с предыдущим поколением, открыв новые возможности для любителей мобильных игр.



Honor 8X оснащен встроенным накопителем ёмкостью 64 ГБ и работает с картами памяти microSD ёмкостью до 400 ГБ. Интеллектуальный интерфейс EMUI 8.2 не только поддерживает операционную систему в оптимальном состоянии, предотвращая снижение производительности, но и предлагает пользователям новые функции, среди которых распознавание лиц в условиях приглушенного света и различные варианты дополненной реальности. Кроме этого, Honor 8X получил интеллектуальную технологию энергосбережения и батарею ёмкостью 3750 мА*ч, которая обеспечивает длительную автономную работу.



Honor 8X получил новую технологию связи, которая автоматически распознаёт слабый сигнал или сильные помехи и настраивает параметры, повышая, таким образом, качество звука во время разговора. Когда пользователь совершает звонок в шумном месте, например, в метро, смартфон распознаёт фоновый шум и включает шумоподавление. Технология способна также распознавать изменение силы сигнала, например, когда пользователь заходит в лифт, и быстро восстанавливать соединение на полной скорости, как только двери откроются.



«Благодаря новому смартфону Honor 8X мы устанавливаем новые стандарты качества и возможностей для всего рынка мобильных устройств», — сказал президент Honor Джордж Чжао. «Как всегда, Honor 8X не просто превосходит ожидания пользователей — он демонстрирует огромный скачок в технологиях и дизайне. Honor 8X стал воплощением минимализма, отличным примером достижений, изобретательности и внимания к деталям. Пример Honor 8X доказывает, что премиальные функции могут быть доступны широкому кругу пользователей по всему миру».



Модель будет доступна в синем и чёрном цветах. Продажи в Украине начнутся в магазинах партнеров (Алло, COMFY, Территория Твоей Техники) 19 октября 2018 года. Ориентировочная стоимость составит 7699 грн. В первый месяц продаж будет действовать специальное предложение – фирменные наушники Honor xSport AM61 в подарок.