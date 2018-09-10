Huawei анонсировала новый безрамочный смартфон Honor 8X

10 сентября 2018, 14:45

Китайская Huawei на официальном уровне представила свой новый смартфон - Honor 8X.



Новинка позиционируется в среднем дивизионе. У нее безрамочный дизайн и вырез в стиле iPhone X. Отмечена также двойная основная камера.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Kirin 710 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.



Диагональ дисплея 6,5 дюймов, а его разрешение – Full HD+, соотношение сторон 19,5:9.



Основная камера двойная – модули 20Мп+2Мп, фронтальная – 16Мп.



На тыльной панели терминала расположен сканер отпечатков пальцев.



Емкость аккумулятора – 3750 мАч. Отмечена поддержка быстрой зарядки аккумулятора.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов «под капотом» поддержка dual-SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС. Предусмотрен отдельный слот под накопитель microSD.



Работает аппарат под управлением Android 8.1, поверх которой оболочка EMUI 8.2.

В продаже «трубка» появится в черном цветовом решении корпуса, а также синем, красном и сиреневом. Стоимость - $204 за версию 4 ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ, $234 – 6 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ и $278 – ТОПовая – 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.