8 октября 2018, 13:45

Стартовали продажи 7,12-дюймового смартфона Honor 8X Max

Китайская Huawei объявила о начале продаж своего самого большого смартфона - Honor 8X Max.

Новинка получила огромный безрамочный дисплей с каплевидным вырезом, а также двойную камеру и емкий аккумулятор.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.

Диагональ дисплея – 7,12 дюйма, а его разрешение 1080х2244 точки. Соотношение сторон – 18,7:9.

Основная камера – двойная  – модули 16Мп+2Мп; фронтальная камера – 8Мп.

Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС.

В продаже новинка доступна по цене $260.
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