Стартовали продажи 7,12-дюймового смартфона Honor 8X Max

Китайская Huawei объявила о начале продаж своего самого большого смартфона - Honor 8X Max.
Новинка получила огромный безрамочный дисплей с каплевидным вырезом, а также двойную камеру и емкий аккумулятор.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.
Диагональ дисплея – 7,12 дюйма, а его разрешение 1080х2244 точки. Соотношение сторон – 18,7:9.
Основная камера – двойная – модули 16Мп+2Мп; фронтальная камера – 8Мп.
Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.
Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС.
В продаже новинка доступна по цене $260.