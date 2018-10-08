Стартовали продажи 7,12-дюймового смартфона Honor 8X Max

8 октября 2018, 13:45

Китайская Huawei объявила о начале продаж своего самого большого смартфона - Honor 8X Max.



Новинка получила огромный безрамочный дисплей с каплевидным вырезом, а также двойную камеру и емкий аккумулятор.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 + 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной.Диагональ дисплея – 7,12 дюйма, а его разрешение 1080х2244 точки. Соотношение сторон – 18,7:9.Основная камера – двойная – модули 16Мп+2Мп; фронтальная камера – 8Мп.Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 или Snapdragon 636. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ.Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Отдельно отмечена поддержка быстрой зарядки.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5, GPS+ГЛОНАСС.В продаже новинка доступна по цене $260.