Состоялся официальный анонс смартфона Huawei Enjoy MAX

17 октября 2018, 12:45

Компания Huawei объявила об анонсе своего нового смартфона - Enjoy MAX.

Новинка получила огромный 7,12-дюймовый дисплей с разрешение 2244х1080 точек. В верхней части экрана предусмотрен каплевидный вырез, в котором, в свою очередь, находится глазок фронтальной камеры; основная получилась двойной – модули 16Мп и 2Мп.



Сканер отпечатков пальцев расположен сзади.



В качестве аппаратной платформы "под капотом" 8-ядерный Snapdragon 660, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой "связке" Adreno 512. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенной пользовательской 64 либо 128 ГБ.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, речь о Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2.



Емкость аккумулятора – 5000 мАч.

Тыльная панель корпуса получила кожаную отделку.В рознице новинка появится по цене в $250. Точная дата релиза пока не приводится.