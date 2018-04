Huawei Enjoy 8 – новая серия доступных безрамочных смартфонов

2 апреля 2018, 13:45

Компания Huawei анонсировала на территории Китая свою новую линейку доступных смартфонов - Enjoy 8.



В нее вошли три разные модели - Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8e.



Enjoy 8 и Enjoy 8e получили 5,99- и 5,7-дюймовые дисплеи соответственно. Разрешение в обоих экранах одинаковое – HD+. Кроме того, отмечен сканер отпечатков пальцев плюс двойные основные камеры. Модули последних также равновеликие – 13Мп+2Мп. Емкости аккумуляторов – 3000 мАч. У обоих терминалов 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной с возможностью расширения за счет карт microSD. Кроме того, у Enjoy 8 предусмотрена также дополнительная модификация с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ.

Касательно третьей новинки - Huawei Enjoy 8 Plus, у нее 5,93-дюймовый Full HD+ - дисплей, 16Мп фронтальная камера и аккумулятор на 4000 мАч. В качестве аппаратной платформы – 8-ядерный чип Kirin 659 + 4 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной.

Работают все три новинки под управлением Android 8.0, поверх которой предустановленна фирменная оболочка EMUI 8.0.В продаже Huawei Enjoy 8e доступен по цене $174; Huawei Enjoy 8 в версии 3+32 ГБ —$ 206; Huawei Enjoy 8 Plus (4ГБ ОЗУ+64 ГБ ПЗУ) — $ 238; Huawei Enjoy 8 Plus (4+64 ГБ) — $270 и Huawei Enjoy 8 Plus (4+128 ГБ) — $302.