12 декабря 2017, 10:45

Новые подробности о смартфоне Huawei Enjoy 7S

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились некоторыми новыми подробностями и спецификациями смартфона Enjoy 7S, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с разрешением Full HD+. Соотношение сторон 18:9. Диагональ – 5,65 дюйма.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 659. Графика здесь - ARM Mali-T830 MP2. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Основная камера будет двойной – модули 13Мп и 2Мп. Фронтальная камера окажется 8 Мп.

Работать терминал будет под управлением Android 8.0.

Анонс новинки состоится еще в этом месяце.
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