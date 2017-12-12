Новые подробности о смартфоне Huawei Enjoy 7S

12 декабря 2017, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились некоторыми новыми подробностями и спецификациями смартфона Enjoy 7S, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, грядущая новинка получит дисплей с разрешением Full HD+. Соотношение сторон 18:9. Диагональ – 5,65 дюйма.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Kirin 659. Графика здесь - ARM Mali-T830 MP2. Объем оперативной памяти – 3 ГБ.Емкость аккумулятора – 3000 мАч.Основная камера будет двойной – модули 13Мп и 2Мп. Фронтальная камера окажется 8 Мп.Работать терминал будет под управлением Android 8.0.Анонс новинки состоится еще в этом месяце.