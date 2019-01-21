Подробности о смартфонах Galaxy A60 и A40

21 января 2019, 11:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые новые подробности о смартфонах A60 и A40 от Samsung.

Так, первый из отмеченных терминалов получит «дырявый» дисплей Infinity-O. В отверстии расположится селфи-камера. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Exynos 9610, тактовая частота которого до 2,3 ГГц. Графика в этой «связке» Mali-G72 MP3. Анонс новинки должен состояться в апреле месяце.Вторая интересная новинка – смартфон Galaxy A40. На данный момент уже в точности известен индекс модели - SM-A405FN. В качестве аппаратной платформы «на борту» Exynos 7885 с частотой до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» Mali-G71 MP2, а объем оперативной памяти – 4 ГБ. ОС - Android 9 Pie. Анонс этого терминала также состоится в первом полугодии, но более точная дата пока не известна.