Компания Samsung представила свой новый мобильный чип Exynos 7 9610

23 марта 2018, 11:15

Южнокорейская Samsung «отметилась» анонсом своего нового процессора для мобильных устройств - Exynos 7 9610.

Новинка создана на базе 10-нм техпроцесса FinFET. У нее 4 ядра Cortex-A73, тактовая частота которых 2,3 ГГц плюс 4 ядра Cortex-A53, работающих на частоте 1,6 ГГц. Также отмечена графика ARM Mali-G72 на базе Bifrost.Это решение производителя поддерживает обработку видео, записанного на скорости 480 кадров за секунду с разрешением Full HD.Имеющийся здесь LTE-модем поддерживает Cat.12 3CA на скорости до 600 МБ/с для скачивания и Cat.13 2CA на скорости до 150 МБ/с для выгрузки в сеть.Кроме того, известно о Wi-Fi 802.11ac 2х2 MIMO Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и FM-радио.Массовое производство нового чипа будет начало во второй половине текущего года.