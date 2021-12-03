Смартфон Samsung Galaxy A73 получит квадрокамеру со 108-Мп датчиком

3 декабря 2021, 10:45

Интернет-источники опубликовали качественные рендеры смартфона среднего уровня Galaxy A73, который в скором времени пополнит ассортимент Samsung.

Официальная презентация аппарата ожидается в первом квартале нового года.

Как можно видеть на изображениях, для новинки предусмотрено применение экрана Infinity-O с небольшим отверстием по центру в верхней области. Говорится об использовании плоской 6,7-дюймовой панели формата Full HD+ с разрешением 1080 × 2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц. В область дисплея будет интегрирован дактилоскопический сенсор.



Тыльная камера получит четырёхкомпонентное исполнение с основным 108-мегапиксельным датчиком. Указаны габариты смартфона — 163,8 × 76,0 × 7,6 мм (9,3 мм с учётом выступающего блока камер).

Новинке приписывают наличие процессора Qualcomm Snapdragon 750G, который содержит восемь ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ускоритель Adreno 619 и 5G-модем. Объём оперативной памяти составит 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 Гбайт.



Известно, что питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой подзарядки мощностью 25 или 33 Вт. Гнездо для наушников на 3,5 мм не предусмотрено.

По слухам, смартфон будет поставляться с операционной системой Android 12 «из коробки».

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