Смартфон Samsung Galaxy M12/F12 будет оснащён экраном Infinity-V, чипом Exynos

21 января 2021, 11:15

Интернет-источники обнародовали технические характеристики смартфона среднего уровня Samsung Galaxy M12, который на некоторых рынках будет доступен под именем Galaxy F12.

Сообщается, что в оснащение новинки войдёт дисплей Infinity-V с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. В небольшом вырезе в верхней части этой панели расположится 8-мегапиксельная селфи-камера.



Основная камера получит четырёхкомпонентную конфигурацию. Это 48-мегапиксельный датчик, 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой, 2-мегапиксельный сенсор глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.



Говорится об использовании фирменного процессора Exynos 850, который объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE.



Объём оперативной памяти LPPDR4 составит до 6 Гбайт. Покупатели смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32, 64 и 128 Гбайт. Упомянут слот microSD.

Питание обеспечит мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч. Смартфон будет поставляться с операционной системой Android 11 «из коробки».



Сообщается также, что в скором времени Samsung анонсирует аппарат Galaxy A82. Эта модель, по всей видимости, получит поддержку сотовой связи 5G.

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