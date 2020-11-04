Samsung оснастит смартфон Galaxy M12 (F12) аккумулятором на 7000 мА·ч

4 ноября 2020, 9:45

Ресурс 91mobiles опубликовал фотографии задней корпусной панели и некоторые данные о технических характеристиках смартфона Samsung, который фигурирует под кодовыми обозначениями SM-M127F и SM-F127G.

Речь идёт об относительно недорогом аппарате, который в зависимости от региона продаж может предлагаться под названием Galaxy M12 или Galaxy F12. Утверждается, что новинка получит большой дисплей с диагональю 6,7 дюйма. У этого экрана будет предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры.

На снимке тыльной панели видно, что в левом верхнем углу устройства расположится камера с четырьмя оптическими модулями, заключёнными в область квадратной формы с закруглёнными углами. Немного ниже можно видеть отверстие для вспышки.

Смартфон будет оборудован стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, портом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сканером. Говорится также, что в оснащение войдёт очень мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 7000 мА·ч.



Вероятнее всего, вычислительная нагрузка ляжет на один из фирменных процессоров Exynos. Устройство будет рассчитано на работу в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE. Официальная презентация ожидается в текущем квартале.

(C) 3Dnews