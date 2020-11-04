Samsung оснастит смартфон Galaxy M12 (F12) аккумулятором на 7000 мА·ч

Речь идёт об относительно недорогом аппарате, который в зависимости от региона продаж может предлагаться под названием Galaxy M12 или Galaxy F12. Утверждается, что новинка получит большой дисплей с диагональю 6,7 дюйма. У этого экрана будет предусмотрено небольшое отверстие для фронтальной камеры.
На снимке тыльной панели видно, что в левом верхнем углу устройства расположится камера с четырьмя оптическими модулями, заключёнными в область квадратной формы с закруглёнными углами. Немного ниже можно видеть отверстие для вспышки.
Смартфон будет оборудован стандартным 3,5-миллиметровым гнездом для наушников, портом USB Type-C и боковым дактилоскопическим сканером. Говорится также, что в оснащение войдёт очень мощная аккумуляторная батарея — ёмкостью 7000 мА·ч.
Вероятнее всего, вычислительная нагрузка ляжет на один из фирменных процессоров Exynos. Устройство будет рассчитано на работу в мобильных сетях четвёртого поколения 4G/LTE. Официальная презентация ожидается в текущем квартале.
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