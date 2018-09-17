Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) – анонс состоится в ближайшие недели

17 сентября 2018, 14:15

Судя по всему, компания Samsung уже совсем скоро представит свой новый смартфон - Galaxy A7 (2018).

На это косвенно указывает обнародованная документация на сайтах Bluetooth Special Interest Group (SIG) и Федеральной комиссии связи США (FCC).Грядущая новинка фигурирует под обозначением SM-A750FN. Она придет на смену модели Galaxy A7 (2017).Судя по всему, этот терминал будет обладать 8-ядерным процессором Exynos 7885, тактовая частота которого до 2,2 ГГц. Графика в этой «связке» - Mali-G71 MP2, а объем оперативной памяти 4 ГБ. Кроме того, «на борту» окажется Infinity Display.В продаже новинка появится с Android 8.1 «из коробки» или уже с Android 9 Pie.О точной дате анонса информации нет, но судя по всему это вопрос нескольких недель.