Samsung готовит релиз Android 7.1 Nougat для своих флагманов Galaxy S8 и S8+

3 августа 2017, 11:15

Судя по всему, уже совсем скоро компания Samsung представит релиз Android 7.1 для своих флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+.

Об этом свидетельствует документация на сайте австралийского Vodafone. Согласно этим сведениям, обновление уже «принято к рассмотрению». Речь идет о последней стадии, непосредственно перед началом распространения апдейта конечным потребителям.На данный момент о новом пакете известно лишь то, что оно принесет повышение стабильности работы и устранит неточности.Конкретных сроков выхода релиза пока не приводится.