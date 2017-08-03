3 августа 2017, 11:15

Samsung готовит релиз Android 7.1 Nougat для своих флагманов Galaxy S8 и S8+

Судя по всему, уже совсем скоро компания Samsung представит релиз Android 7.1 для своих флагманских смартфонов Galaxy S8 и S8+.

Об этом свидетельствует документация на сайте австралийского Vodafone. Согласно этим сведениям, обновление уже «принято к рассмотрению». Речь идет о последней стадии, непосредственно перед началом распространения апдейта конечным потребителям.

На данный момент о новом пакете известно лишь то, что оно принесет повышение стабильности работы и устранит неточности.

Конкретных сроков выхода релиза пока не приводится.
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