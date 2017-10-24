Samsung Galaxy J5 (2016) получил релиз Android 7.1.1 Nougat

24 октября 2017, 10:45

Южнокорейская Samsung объявил о начале распространения Android 7.1.1 Nougat для своего прошлогоднего смартфона Galaxy J5.

На данный момент пакет уже получают пользователи этого аппарата в Польше и ряде других стран Европы. Кроме классических новшеств самой оси, в числе обновлений также свежая версия фирменного пользовательского интерфейса Experience 8.5, предоставляющая доступ к некоторым функциям, реализованным на более дорогом Note8. Кроме того, отмечается приход обновлений камеры и некоторых иных приложений.